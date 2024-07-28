Marko: "Ferrari'nin yarışta aynı tempoyu tutturacağını sanmıyorum"
Helmut Marko, Ferrari pilotu Charles Leclerc pazar günkü yarışa önde başlayacak olsa da İtalyan takımının aynı tempoyu tutturabileceğine inanmıyor.
Max Verstappen, cumartesi günü sıralama turlarında pole pozisyonunu elde etse de güç ünitesi değişimi sebebiyle yarışa 11. sıradan başlayacak.
Son zamanlarda takımdaki geleceği sebebiyle ilgi odağı olan takım arkadaşı Sergio Perez ise üçüncü sırayı elde etti. Perez, startta önündeki Charles Leclerc'i geçmeye çalışacak.
Cumartesi günkü seansın ardından konuşan Red Bull danışmanı Marko, şunları söyledi: "Max, bu koşullarda kesinlikle en iyisi olduğunu gösterdi."
"Ancak McLaren'ın kuru zeminde de bugünkü performansı göstermesi çok önemli olacak."
"Ayrıca Sergio'nun elde ettiği pozisyon da harika. Max sebebiyle bir sıra daha yükselecek ve bu bizim için oldukça iyi."
"Leclerc'e bakarsak, Ferrari'nin bugünkü temposunu yarışta tutturabileceğini sanmıyorum."
Marko, Red Bull'un yaz arasında pilotları hakkında genel bir değerlendirme yapacağını ve Perez'in geleceğine o zaman karar verileceğini dile getirmişti.
Red Bull danışmanına göre Perez, yaz arasından önceki son yarışta iyi bir performans göstermesi gerektiğini biliyor.
"Sergio Takımlar Şampiyonluğu için mümkünse her iki aracın da McLaren'in önünde olması gerektiğini biliyor ve son birkaç yarışta durum böyle olmadı."
"Hedefimiz hem Pilotlar hem de Takımlar Şampiyonluğu'nu elde etmek, bunu başarmanın en iyi yolunu pazartesi günü tartışacağız."
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