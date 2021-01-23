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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Ferrari'nin üçüncü olma şansı var"

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Marko: "Ferrari'nin üçüncü olma şansı var"
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, Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Ferrari'nin 2021 yılında üçüncü olma şansına sahip olduğunu ve takımın motor tarafında büyük bir atılım yapmış olabileceğini söyledi.

Ferrari, 2020 yılında özellikle motor tarafında geride kalmış ve tarihinin en kötü sezonlarından birisini geçirerek sezonu altıncı sırada noktalamıştı.

Takım bu yıl yeni bir motora geçecek. Şasi tarafında daha verimli bir araca sahip olmak için de gerekli çalışmalar yürütülüyor.

RTL ile olan özel röportajında Helmut Marko, Ferrari hakkında açıklamalarda bulundu.

Marko, "Duyduğumuz kadarıyla motor tarafında önemli bir ilerleme kaydettiler. Geçen sezon motor tarafında 50 beygir geride kalmanın getirdiği şoku atlattıklarını düşünüyorum."

"Yeniden motive oldular. Dolayısıyla takımlar şampiyonasında üçüncü olmak için rekabet şanslarının olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sebastian Vettel ve Aston Martin hakkındaki soruları da yanıtlayan Marko,

"Onun Ferrari'deki son iki yılı bildiğimiz Seb seviyesinde değildi. Şimdi her şeyi doğru yapması gerektiği çok açık. Muhtemelen takımlar şampiyonasında üçüncü olmak için savaşacaklar. Seb, eğer öndeki takımlar sorun yaşarsa belki de galibiyet için savaşabilir."

"Aston Martin'le aramızdaki fark çok büyüktü. Bizi yakalamak için tek sezonun yeterli olacağını sanmıyorum."

"Bu, aynı zamanda ekibin sahip olduğu altyapıya da bağlı. Dünya şampiyonluğu için mücadele edebilmeniz için her şeyin doğru olması gerekiyor. Aston Martin'in henüz buna sahip olduğunu sanmıyorum."

Red Bull için 2021 çalışmalarının plana göre işlediğine dikkat çeken Marko, "2021 aracıyla ilgili çalışmalar planlandığı gibi gidiyor. Mercedes için ciddi bir rakip olmak istiyoruz. Geçen sezon planladığımız gibi gitmedi ancak iyi şekilde bitirdik. Abu Dhabi'nin 2021 için belirleyici bir yarış olduğuna inanacak kadar da saf değiliz."

"Performans artışı anlamında Honda'dan çok olumlu veriler geliyor. Ayrıca şasi tarafında kış boyunca kaydettiğimiz bir ilerleme var."

"Artık tek kişilik bir ekip olmayacağız çünkü Max'a yakın olan, Sergio Perez gibi bir sürücümüz var. Takımdaki tüm zayıflıkları ortadan kaldırmak için gereken her şeyi yaptık." dedi.

Son olarak Lewis Hamilton ve Mercedes arasındaki kontrat belirsizliğinden faydalanmak istediklerini söyleyerek sözlerini tamamladı.

"Hamilton ya ara verecek ya da bir şekilde Mercedes'le anlaşacak. Diğer takımlarda ilginç bir koltuk yok. Bütün bu durum Mercedes'te huzursuzluğa neden oluyor ve umuyorum ki Red Bull olarak bundan faydalanacağız."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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