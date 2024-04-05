Marko: "Ferrari'nin temposu çok iyi"
Helmut Marko, ilk antrenman seansının ardından Ferrari'nin temposunu "şaşırtıcı" buluyor.
Zak Mauger / Motorsport Images
İlk antrenman seansında Red Bull pilotları ilk iki sırada yer almayı başarsalar da, Ferrari'nin yarış temposu dikkat çekiciydi.
Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, seans sonrası ORF'ye verdiği röportajda bu konuya değindi.
Marko şöyle dedi: "Şu ana kadar bence iyi gidiyoruz. Birkaç güncelleme yaptık ve ilk anlardan memnunuz."
"Leclerc'in yarış temposu biraz rahatsız ediciydi. Rahatsız edici doğru kelime değil ama gerçekten hızlıydı."
"Aracında ne kadar yakıtı olduğunu görmemiz gerekecek. Fakat bunun dışında memnunuz."
"Burası için sadece bir güncellememiz var. Bu zaten Japonya için planlanmıştı ve kapsamlı bir şey."
"Bu yüzden ilk seanstan memnunuz. Araç beklediğimiz şeyi yapıyor."
Verstappen'in Melbourne'deki fren çözüldüğünü belirten Marko, bunun bir insan hatası mı yoksa diğer şeylerin sonucu mu olduğu sorusuna, "Tüm bunların bir kombinasyonuydu. Neyse ki çözdük."
"Burada büyük bir güncellememiz var ve genel ruh hali çok iyi." dedi.
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Helmut Marko ile görüşüyor, Danışman, Red Bull Racing
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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