Marko: "Ferrari'nin önündeyiz"

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Ferrari, Circuit de Barcelona-Catalunya'da iyi bir izlenim bırakmıştı. İtalyan ekip, 2052 km mesafe tamamlarken, tur zamanı anlamında da öne çıktı.

Ferrari, 2022 aracının tanıtımından önce yeni bir güç ünitesi hazırlamak için büyük çaba sarf ettiği hatta bunu yaparken büyük riskler aldığını da açıklamıştı.

Şasi üzerinde uzun süredir çalıştıkları için, bu alanda iyi olmaları da bekleniyordu.

Diğer tarafta Mercedes ve Red Bull'un geçen yıl şampiyonluk savaşı vermesi nedeniyle Ferrari'nin gerisine düşeceği yorumları vardı.

Red Bull testlerde bir vites kutusu problemi yaşasa da tempo anlamında güçlü durumdaydı ve Ferrari ile benzer performans sergiledikleri görüldü. Ayrıca Mercedes de testler ilerledikçe güçlü bir form yakaladı.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, F1-Insider.com'a verdiği demeçte Red Bull'un şu anda Ferrari'den bir adım önde olduğunu söyledi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Erik Junius

Marko, F1-Insider.com'a verdiği demeçte, "Testlerden memnun kaldık."

"Eminim diğerlerine kıyasla aracımızda daha fazla yakıta sahiptik ve daha dolu depo ile çalıştık."

"Bence Mercedes ile eşit durumdayız. Ferrari'nin ise hemen önündeyiz." dedi.

Geçtiğimiziz günlerde konuşan Toto Wolff da net tablo için Bahreyn'i beklemeleri gerektiğini söylemişti.

Wolff, "Şu anda Ferrari'nin en güçlü güç ünitesine sahip olduğunu düşünüyoruz . Fakat bunu söylerken sadece birkaç günlük test yaptığımızı unutmamalıyız."

"Ferrari çok çabuk övülmemeli. Kış testleri aldatıcı olabilir." dedi.