Marko: "Ferrari'nin düşünmesi gereken başka sorunları var"

Hafta başında Audi'nin 2026'da gride katılmasıyla birlikte Sainz'ın takım pilotluğu için potansiyel bir aday olduğuna dair söylentiler ortaya çıktı.

İspanyol pilotun Formula 1 kariyerine Toro Rosso'da başlamasına yardımcı olan Marko, şu anda takımda yaptığı iş göz önüne alındığında Sainz'ın Ferrari'den ayrılmasının 'mantıklı olmadığına' inanıyor.

Ayrıca Red Bull motor sporları danışmanı, Ferrari'nin 2023 sezonuna zorlu bir başlangıç yaptığı düşünüldüğünde takımın odaklanması gereken başka şeyler olduğunu düşünüyor.

F1-Insider.com'a yaptığı açıklamada söylentileri yorumlayan Marko, "Bugün herkes internette bir şeyler paylaşabiliyor. Haberlerin doğruluğu artık kontrol edilemiyor."

"Ferrari ve Carlos neden yollarını ayırsın ki? Bu hiç mantıklı değil. Carlos iyi bir iş çıkarıyor. Ferrari'nin Sainz'ı düşünmekten başka sorunları var." dedi.

Ferrari pilotları 2023'te şu ana kadar podyuma çıkamadı ve Charles Leclerc ilk üç yarışın ikisinde yarış dışı kalarak sadece altı puan alabildi.

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Leclerc ve Sainz'in Ferrari'yle olan sözleşmeleri 2024'ün sonunda sona erecek. Marko, Leclerc'in anlaşmasının bitiminden önce takımdan ayrılmak istemesi durumunda sözleşmesinde bir performans maddesinin yer alacağına inanıyor.

Marko, "Performans maddeleri günümüzde yaygındır."

"Özetle, bir pilotun sözleşmesinin otomatik olarak uzatılması için sezonun belirli bir noktasında - genellikle yaz sonunda - belirli sayıda puana sahip olması gerektiği yazılır."

"Eğer durum böyle olmazsa, iki taraf da sözleşmeyi feshetme seçeneğine sahiptir. Sebastian Vettel 2015 yılında bu nedenle Ferrari'ye kolayca geçebilmişti." dedi.

Sainz, Avustralya Grand Prix'sinde beş saniyelik zaman cezası sebebiyle dördüncülükten on ikinciliğe düşerek puan alamadı. Ferrari'nin cezaya ilişkin itirazı kabul edilmedi.

Ferrari şu anda Takımlar Şampiyonası'nda lider Red Bull'un 97 puan gerisinde ve üçüncü Mercedes'in 30 puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor.