Marko: "Ferrari'nin bizim gelişim hızımıza ayak uydurabileceğini sanmıyorum"

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Ferrari, sezona oldukça iyi başladı ve en yakın rakibi Red Bull'un yaşadığı dayanıklılık sorunlarını çok iyi değerlendirerek iki şampiyonada birden puan farkını açtı.

Fakat Emilia Romagna'da işler tersine döndü ve Red Bull çok güçlü bir hafta sonu geçirirken, Ferrari pilotları hem şanssızlık yaşadı hem de yaptıkları hatalarla çok önemli puanları kaybetti.

Sonuç olarak Verstappen, hafta sonunu Grand Slam ile noktaladı ve Leclerc'in Avustralya'daki temposuna yanıt verdi.

Bu aslında şaşırtıcı bir sonuç değildi çünkü Red Bull, sezon başından beri düzenli olarak güncelleme getirirken, Ferrari sezon başından beri aynı araçla yarışıyor.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Ferrari'nin iyi performansına rağmen kendilerinin gelişim hızına ayak uydurabileceğini pek zannetmiyor.

Ferrari'nin Red Bull'un gelişim hızına ayak uydurup uyduramayacağı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Bunu yapabileceklerini düşünmüyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Erik Junius

"Ayrıca bu hafta sonu, eğer onlara gerçek anlamda baskı uygularsak hata yaptıklarını gördük. Leclerc cuma günü iki kez spin attı, Carlos spin attı, ardından tekrar Leclerc spin attı."

"Yine de Ferrari ile aramızda çok keyifli, dostane ve sportif bir rekabet var. Şampiyonluk savaşı çok heyecan verici geçecek. Umarım mücadele geçen yılki gibi son yarışa kalmaz."

Marko, Imola zaferinin çok değerli olduğunu da söyledi ve şunları ekledi: "Bahreyn ve Avustralya'daki sorunlardan sonra çok önemliydi. Duble yaptık, sonuncusu Malezya 2016'daydı, yani bunun vakti gelmişti. Moral ve diğer her şey açısından çok önemli bir sonuç."

"Bu bizim rekabetçi olduğumuzu gösteriyor. Paketi bir araya getirebilirsek, rekabetçi olabileceğimizi biliyoruz."

"İki kez 18 puan kaybettik. Max şu anda kolayca önde olabilirdi fakat gidilecek daha çok yarış var. Önemli olan elimizde bu kadar güçlü bir paketimiz olduğunu bilmek."