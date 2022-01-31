Marko, Ferrari'nin 2022'de "birkaç zafer almasını" bekliyor

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2022 yılında yepyeni bir döneme girilecek ve araçlar tamamen yeni olacağı için, tüm takımların öne geçme fırsatı bulunuyor.

Bütçe sınırı da büyük takımların avantaj yakalamasına engel olacak. Fakat yine de daha büyük takımlar, daha gelişmiş teknolojilere sahipler ve bu da özellikle sezon başında fark yaratabilir.

Bu açıdan bazıları yine büyük takımların önde olmasını bekliyor. Bu açıdan Mercedes, Red Bull ve Ferrari'nin adı geçiyor.

Böyle düşünen isimlerden birisi de Helmut Marko. RedBull'un danışmanı, Mercedes ve Red Bull'un yine önde olacağını, Ferrari'nin ise kendi saf performansıyla birkaç galibiyet elde edebileceğini belirtti.

Marko, Autorevue dergisine verdiği demeçte şöyle dedi: "Bana göre güç düzeni temelde aynı kalacak."

"Belki Ferrari bir adım atabilir ve kendi başına bir veya iki yarış kazanabilir."

"Motor tarafında attıkları son adım oldukça netti."

"Söylenenlere bakılırsa, e-yakıtlar üzerinde yaptıkları çalışmalar da oldukça iyi gidiyor. Ancak yine de şampiyon olabilmek için yıl boyunca tutarlı olmanız gerekir."

Motorsport.com İtalya'nın kaynakları, Ferrari'nin E10 yakıtlara geçişten kaynaklı 20 beygirlik güç kaybını çoktan telafi ettiğini öğrenmişti.

Şasiyi FIA'nın çarpışma testlerinden geçiren ve çoktan onaylayan İtalyan ekip, şu anda araç üzerindeki son rötuşları yapıyor.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, and Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images