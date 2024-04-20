Marko: "Ferrari yarışta çok güçlü olacak"

Red Bull bugünkü sıralama turlarında ilk çizgiyi alırken, Ferrari pilotları altıncı ve yedinci sıralarda yer alabildi.

Günün ardından konuşan Helmut Marko, Servus TV'ye şöyle dedi: "Sadece sıralama turlarını değil, sprint yarışını da ilk sırada tamamladık ve aynı zamanda Red Bull'un 100. pole pozisyonunu aldık."

"Takımın çok iyi çalıştığı ve gelişmeye devam ettiği bir hafta sonu oluyor. Sahip olduğumuz birkaç antrenman seansını en iyi şekilde kullandık."

"Ardından Max, olağanüstü seviyesini gösteren bir başka güçlü performans sergiledi. Checo'nun burada ikinci olması da sevindirici. Bu yıl bugüne kadarki en güçlü sezonunu geçirdiğini kanıtlıyor ki bu gelecek için çok önemli."

"Umarım start iyi gider, sağ taraf biraz daha kötü ve arkamız çok yakın. Ferrariler, McLaren ve Alonso var. Eğer birbirlerine denk gelirlerse bu belki de biraz fark açabiliriz."

"Ferrari bugün hayal kırıklığına uğrattı ama bence yarış tempoları daha güçlü olacak, düzlüklerde hızlılar ve burada geçiş yapmak mümkün. Fakat umarım arkamızda nispeten güçlü bir savaş veya DRS treni oluşur. Bu sayede biz de 10 ila 20 saniye uzaklaşabiliriz."

Perez'in geleceği sorulduğunda şöyle dedi: "Elbette her zaman takımda en iyi kişilerin olmasını istersiniz ama Checo'nun performansı ve çok önemli bir faktör olan uyum sayesinde çok iyi anlaşıyorlar."

"Ayar açısından nispeten benzerler, bu da elbette tüm teknik işleri kolaylaştırıyor çünkü veriler daha karşılaştırılabilir oluyor."

"Yani şu anda Checo'nun lehine olan çok şey var ya da neredeyse her şey onun lehine."