Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Çin GP

Marko: "Ferrari yarışta çok güçlü olacak"

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, yarışta güçlü bir Ferrari bekliyor.

Ezel Tan
Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Adrian Newey, Baş Teknoloji Sorumlusu, Red Bull Racing, podyum töreninde

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Red Bull bugünkü sıralama turlarında ilk çizgiyi alırken, Ferrari pilotları altıncı ve yedinci sıralarda yer alabildi.

Günün ardından konuşan Helmut Marko, Servus TV'ye şöyle dedi: "Sadece sıralama turlarını değil, sprint yarışını da ilk sırada tamamladık ve aynı zamanda Red Bull'un 100. pole pozisyonunu aldık."

"Takımın çok iyi çalıştığı ve gelişmeye devam ettiği bir hafta sonu oluyor. Sahip olduğumuz birkaç antrenman seansını en iyi şekilde kullandık."

"Ardından Max, olağanüstü seviyesini gösteren bir başka güçlü performans sergiledi. Checo'nun burada ikinci olması da sevindirici. Bu yıl bugüne kadarki en güçlü sezonunu geçirdiğini kanıtlıyor ki bu gelecek için çok önemli."

"Umarım start iyi gider, sağ taraf biraz daha kötü ve arkamız çok yakın. Ferrariler, McLaren ve Alonso var. Eğer birbirlerine denk gelirlerse bu belki de biraz fark açabiliriz."

"Ferrari bugün hayal kırıklığına uğrattı ama bence yarış tempoları daha güçlü olacak, düzlüklerde hızlılar ve burada geçiş yapmak mümkün. Fakat umarım arkamızda nispeten güçlü bir savaş veya DRS treni oluşur. Bu sayede biz de 10 ila 20 saniye uzaklaşabiliriz."

Perez'in geleceği sorulduğunda şöyle dedi: "Elbette her zaman takımda en iyi kişilerin olmasını istersiniz ama Checo'nun performansı ve çok önemli bir faktör olan uyum sayesinde çok iyi anlaşıyorlar."

"Ayar açısından nispeten benzerler, bu da elbette tüm teknik işleri kolaylaştırıyor çünkü veriler daha karşılaştırılabilir oluyor."

"Yani şu anda Checo'nun lehine olan çok şey var ya da neredeyse her şey onun lehine."

Top three Qualifiers Sergio Perez, Red Bull Racing, pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Top three Qualifiers Sergio Perez, Red Bull Racing, pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Leclerc: "Yarış temposunda Verstappen'le 'benzer bir gezegende' görünüyoruz"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Sainz: "Bu hafta sonu hızlı değildik"

Sainz: "Bu hafta sonu hızlı değildik"

Formula 1
Çin GP
Sainz: "Bu hafta sonu hızlı değildik"
Stroll: "Kazaya ben sebep olmadım"

Stroll: "Kazaya ben sebep olmadım"

Formula 1
Çin GP
Stroll: "Kazaya ben sebep olmadım"
Hamilton: "Hayatımda hiç bu kadar kaymamıştım"

Hamilton: "Hayatımda hiç bu kadar kaymamıştım"

Formula 1
Çin GP
Hamilton: "Hayatımda hiç bu kadar kaymamıştım"

Son Haberler

Hulkenberg: "Bugün mümkün olan en iyi sonucu aldık"

Hulkenberg: "Bugün mümkün olan en iyi sonucu aldık"

F1 Formula 1
Çin GP
Hulkenberg: "Bugün mümkün olan en iyi sonucu aldık"
Sainz: "Bu hafta sonu hızlı değildik"

Sainz: "Bu hafta sonu hızlı değildik"

F1 Formula 1
Çin GP
Sainz: "Bu hafta sonu hızlı değildik"
Hırvatistan Rallisi: Üçlü mücadelenin kazananı Ogier oldu

Hırvatistan Rallisi: Üçlü mücadelenin kazananı Ogier oldu

WRC WRC
Hırvatistan Rallisi
Hırvatistan Rallisi: Üçlü mücadelenin kazananı Ogier oldu
Stroll: "Kazaya ben sebep olmadım"

Stroll: "Kazaya ben sebep olmadım"

F1 Formula 1
Çin GP
Stroll: "Kazaya ben sebep olmadım"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye