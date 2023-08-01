Marko: "Ferrari ve Mercedes bu yıl ilerleme kaydetmedi"

Red Bull Racing, bu yılki tüm Formula 1 yarışlarını kazanarak mükemmel bir ilk yarı geçirdi.

Max Verstappen, 12 yarışın 10'unu kazanmasıyla, yeni bir rekora doğru ilerlerken, mevcut performans rakip takımların pek hoşuna gitmemiş durumda.

Şu anda ikincilik için Mercedes, Aston Martin, Ferrari ve McLaren gibi takımlar mücadele ediyor fakat birbirlerine çok yakın olsalar da, Red Bull ile aradaki fark epey büyük.

Helmut Marko, mevcut durumun kendilerinden ziyade Ferrari ve Mercedes gibi takımların ilerleme kaydedememesiyle ilgili olduğunu söylüyor.

Marko, "Ferrari ve Mercedes'e karşı böyle bir avantaja sahip olmayı hiç beklemiyordum."

"Sadece kendi aracımızı geliştirdik. Diğerlerinin iyi bir iş çıkaramamış olması bizi gerçekten şaşırttı."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Hem Mercedes hem de Ferrari ileriye doğru tek bir adım bile atmadı."

"Bu yüzden şu anda onların çok önündeyiz. Arkamızdaki ana rakip sürekli değişiyor. Bazen Ferrari, bazen McLaren ve sonra da Aston Martin ya da Mercedes oluyor."

Marko, mevcut avantaj sayesinde 2024'e daha erken odaklanabildiklerini de kabul etti.

"Açıkçası bu bize gelecek sezon için önemli bir avantaj sağlıyor."

"Tüm kaynaklarımızı bu yılın aracı için kullanmak zorunda değiliz."