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Formula 1 / Monako GP Haberler

Marko: "Ferrari risk aldı ve kötü bitti"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Sky Almanya'ya verdiği demeçte Ferrari'nin Charles Leclerc'in vites kutusunu değiştirmeme kararını sorguladı.

Marko: "Ferrari risk aldı ve kötü bitti"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, cumartesi günü pole pozisyonunu kazanmıştı ancak seansın son saniyelerinde kaza yaptı ve bu da son derecelerin gelişmesini engelledi.

Başlangıçta vites kutusunun hasar almış olabileceği söyleniyordu ve sonrasında herhangi bir değişim yapılmamasına karar verildi.

Ancak Leclerc, yarışına başlamasına kısa bir süre kala piste çıkarken, şaft arızası yaşadı ve yarışa başlayamadı. Bazıları bunun vites kutusu sorunu olduğunu ve Ferrari'nin tepkileri azaltmak için farklı bir yeri işaret ettiğini iddia ediyor.

Sonuç olarak Leclerc'in başlayamamasıyla ilk sıra Max Verstappen'e geçti ve Hollandalı pilot da zafere ulaşmayı başardı.

Ferrari'nin vites kutusunu değiştirmemesine şaşırıp şaşırmadığı sorusuna Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko şöyle yanıt verdi: "Buna şaşırdık. Çünkü aynı virajda Max ile iki kez kaza yaptık. Her seferinde vites kutusu parçalandı. Hatta bir keresinde sıralama turlarına bile katılamadık."

"Gördüklerimden yola çıkarak arka tarafın sert bir darbe belliydi. Risk aldılar ve maalesef onlar için kötü bitti." dedi.

Marko, galibiyete ulaştıkları için de mutlu.

"Hislerim harika. Sıralama turlarından sonra biraz hayal kırıklığına uğramıştık. Hesaplarımıza göre Max, 0.150 saniye önde olacaktı."

"Yarışa gelirsek, yarış sinir bozucuydu. Çünkü 78 tur sürdü! Bitmek bilmedi. Herhangi bir sorun yaşamadık ve her şey kontrol altındaydı. Bottas ve Sainz'ın lastik durumuna bakarak sürekli analiz yapıyorduk. Tüm olasılıkları gözden geçirdik. Ayrıca diğer pilotlarımızın da, özellikle de Perez'in harika sürdüğünü söylemem lazım. Bu, Mercedes için işleri daha da zorlaştırdı. Ayrıca Gasly de çok iyiydi. Hamilton'ı tüm yarış boyunca ardında tutması çok büyük bir başarı. Ödül olarak da her iki şampiyonaya birden liderlik ediyoruz. Bunu amaçlıydık ve şimdi çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."

"Hamilton'ın Gasly'in arkasında hemen hemen hiç savaş vermemesine şaşırdım. Sonrasında Bottas'ın piti vardı. Ancak tüm bunlar baskı olduğunda hata yaptığınız anlamına geliyor. Bu baskıyı sürdürmemiz ve her iki araçla da mümkün olduğunca çok baskı yapmamız gerekiyor. Şimdi bu savaşa Ferrari gibi güçlü bir marka daha eklendi. Seyirciler için çok iyi, bizim içinse zor bir iş."

"Max burada hiç podyuma çıkamamıştı ancak iki kez kazanabilecek bir araca sahiptik. Ricciardo bunu başarmıştı ve şimdi kazanmak ona rahatlama fırsatı veriyor. Bu, ona performans anlamında güven ve kontrol verecek. Haliyle gelecek için çok önemliydi."

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Kemal Şengül

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