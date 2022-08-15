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Formula 1 Haberler

Marko: “Ferrari, Red Bull’dan hızlı değil”

Red Bull’un motor sporları danışmanı Helmut Marko, sezonun ilk yarısında Red Bull’un neredeyse hiçbir zaman Ferrari’den daha yavaş olmadığını düşünüyor.

Selin Elif Köse
Ekleyen:
Marko: “Ferrari, Red Bull’dan hızlı değil”
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Formula 1’in üç haftalık yaz arasında sessizliği yine Helmut Marko bozdu. Red Bull motor spoları danışmanı, yaptığı açıklamalarda genelde önemli konulara değinir. Ne zaman bir soru cevaplasa, verdiği yanıtla tüm dikkatleri üzerine çeker. Marko, Motorsport.com’la yaptığı özel bir röportajda yine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bu röportajda Marko birçok konuya parmak bastı. İlk olarak Ferrari ve Milton Keynes merkezli takım arasındaki performans savaşına değindi. Performans açısından F1-75, sezonun ilk bölümünde RB18’den genellikle daha iyi gibi görünse Marko bu yoruma katılmıyor.

Marko, “Ferrari, bizden biraz daha güçlü müydü? Böyle düşünmüyorum. Barselona dışında her zaman en az Ferrari kadar iyiydik. O gün kimin önde olacağına, stratejik ve teknik problemler dışında, ki bu tür problemleri biz daha az yaşadık, o gün kimin formunun daha iyi olduğu karar veriyordu. Sadece kuru zeminde, tek turda onlarla aramızda ufak bir fark olabilir.”

“Leclerc, bu sene kazandığımız galibiyet sayısı kadar pole pozisyonu kazandı. Pole pozisyonu çok bir anlam ifade etmiyor. Yarışa geldiğinizde geçiş yapabiliyorsanız, o zaman [pole pozisyonu] çok önemli bir kriter olmuyor. Sadece Monte-Carlo ve Singapur gibi pistlerde hikaye başka oluyor.” ifadelerini kullandı.

Bu yorumlarını desteklemek adına Marko, birkaç örnek de verdi. Öncelikle Leclerc’in lider giderken yaptığı hata yüzünden finiş göremediği Fransa yarışındaki durumdan bahsetti.

Marko, “Önemli olan nokta yarışta lastikleri çok zorlamadan hızlı gidebilmek ve Ferrari’nin bu konuda bizden daha iyi olduğuna kesinlikle katılmıyorum. Max, Le Castellet’teki yarışta daha hızlıydı. Eğer 10 tur attıktan sonra önünüzdeki kişiden sadece yarım saniye gerideyseniz daha hızlısınız demektir. Yarışta RB18 daha hızlı olan araçtı.”

“Sezon boyunca durum dişe dişti. [Kimin önde olacağı] o günkü formunuza ve getirdiğiniz güncellemelere bağlı. Bir ya da iki yarış için özellikle bir avantajları vardı ama bu bile performansta büyük bir değişiklik yaratmadı.” diye ekledi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75
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Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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