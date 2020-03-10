Marko: "Ferrari konusunda FIA'ya verdiğimiz süre doluyor!"

Ferrari-FIA arasında motorun yasallığı konusunda imzalanan gizli anlaşma sonrası yedi takım, anlaşmanın içeriğini öğrenmek için FIA'ya mektup yazmıştı.

Şimdiye kadar FIA'dan bu konuda detaylı bir açıklama gelmedi ve Red Bull'un danışmanı Helmut Makro, zamanın tükendiğini söyledi.

"Şimdiye kadar sadece FIA Dünya Konseyi'nden tatmin edici olmayan bir mektup var. FIA'dan mektubumuza somut bir cevap vermesini istedik ve bunun için belli bir süre tanıdık. Sonrasında istediğimiz hamleleri yapabiliriz."

"Ancak bir takım olarak eğer bir usulsüzlük tespit edilmişse, bu yaşananları kabul edemeyiz. Belirlediğimiz son tarih yarın doluyor."

"Her şeyden önce Ferrari'de tam olarak ne bulunduğunu ayrıntı olarak bilmek istiyoruz çünkü usulsüzlük bulunduğu açıkça ifade edildi."

"Bir sonraki adımı, sadece bu bilgiye sahip olduğumuz zaman atabiliriz. Yedi takım, FIA'nın Ferrari ile yapılan anlaşmanın içeriğini duyurmakla yükümlü olduğu görüşünde. Şimdiye kadar bir yanıt alamadık ve son tarih yarın."

Marko, Ferrari'nin kuralları ihlal etmesinden ziyade, FIA'nın durumu ele alış şeklinin sıkıntılı olduğunu söyledi.

"Savunduğumuz şey direkt olarak başka bir takıma yönelik değil, sadece Formula 1'in teknik kontrollerinin ve FIA tarafından usulsüzlüklerin nasıl ele alındığıyla ilgili."

"McLaren'ın 2007'nin ardından casusluk davası nedeniyle diskalifiye edildiğini ve 100 milyon euro para cezası aldığını hatırlıyorum."

Robert Doornbos ise FIA'nın incelemeye rağmen motorda hile olup olmadığını anlamamasına şaşırıyor.

"Eğer bir takım patronu olsaydım o zaman FIA'ya 'Eğer bunu anlayamıyorsanız, motoru bize verin ve buna mühendislerimiz baksın' yazılı bir mektup gönderirdim. Çünkü açık şekilde bir şeyler doğru görünmüyor."