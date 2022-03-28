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Marko: "Ferrari ile yarışmak, Mercedes'e kıyasla daha iyi"

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Mercedes'e kıyasla Ferrari ile rekabet etmenin Red Bull için daha keyifli olduğunu belirtti.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Marko: "Ferrari ile yarışmak, Mercedes'e kıyasla daha iyi"
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Red Bull, 2021 yılında şampiyonluk için Mercedes'e meydan okumuş ve son yarışın son turuna kadar süren savaşı Max Verstappen kazanmıştı. Takımlar şampiyonu ise Mercedes oldu.

Bu mücadele belki de F1 tarihinin en hararetli ve yoğun mücadelelerinden birisiydi. İki takım pist üstündeki savaşın yanı sıra, pist dışında da yoğun bir mücadele verdiler.

Bu yıl Red Bull yine önde kalmayı sürdürüyor fakat bu kez ana rakipleri Mercedes değil, Ferrari.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, istatistiksel anlamda F1 tarihinin en iyi takımı olan Ferrari ile savaşmanın daha iyi olduğunu belirtti.

Marko, De Telegraaf'a şöyle dedi: "Şimdi Ferrari ile aramızda yeni bir rekabet var."

"Mercedes en az yarım saniye geride görünüyor fakat kim bilir? Belki sorunlarını çözebilirler. Fakat biz de yerimizde saymıyoruz, takım çok çalışıyor, aracı geliştirmek için çabalıyor."

"Charles Leclerc ve Ferrari ile savaşmanın Mercedes'le mücadele etmekten daha güzel olduğunu düşünüyorum."

"Bu mücadele daha sportif bir seviyede."

"Ardımızda sadece iki yarış olduğunu biliyorum ama takımlarımız arasındaki ilişkinin, Mercedes ile olduğu kadar kötüleşeceğini düşünmüyorum."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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