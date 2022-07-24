Marko: "Ferrari ile olan farkın sebebi hava koridoru"
Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Ferrari ile sıralama turlarının son bölümündeki büyük hız farkının sebebinin Charles Leclerc'in hava koridoru avantajı elde etmesi olduğunu düşünüyor.
Charles Leclerc, pazar günü gerçekleştirilecek yarış öncesinde Max Verstappen'in 0.304 saniye önünde pole pozisyonunu kazanmayı başardı.
Ancak Leclerc, Q3'teki turlarında, pazar günkü yarışa motor cezası nedeniyle en geriden başlayacak olan takım arkadaşı Carlos Sainz'ın hava koridorundan faydalandı.
Sıralama turlarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Marko, Red Bull'un yarışla ilgili iyimser olmak için nedenleri olduğunu düşünüyor.
Sky Almanya'ya konuşan Marko, "Ferrari sıralama turlarında harika bir iş çıkardı fakat aradaki fark büyük oranda hava koridoru sayesindeydi, normalde fark hep 0.1 saniye civarındaydı."
Sergio Perez, Red Bull Racing RB18
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
"Son bölüme kadar neredeyse eşit bir mücadele vardı ve son bölümde Ferrari, hava koridorunu kullandı Bu yüzden de fark olduğundan daha büyük göründü."
"Carlos yarın ceza nedeniyle geriden başlıyor ve kendisini feda edebilirdi. Bu onlar için mantıklı bir hamleydi. Biz de her iki sürücü için mümkün lan en yüksek pozisyonları almak istedik."
"Bakalım yarışta güç düzeni nasıl olacak? Ferrari'nin motorlarla alakalı bazı sorunlar yaşadığını gördük. Böyle bir sıcakla Ferrari'nin tüm yarışı tam güçte geçirme riskini alması pek olası değil."
"Honda'nın motorlarıyla alakalı böyle sorunları yok, dayanıklılıkla alakalı herhangi bir şüphemiz yok."
"Aynı zamanda yarış hızımıza da güveniyoruz. Lastik anlamında tek veya çift pit stop yapma seçeneğine sahibiz." dedi.
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