Marko: "Ferrari harikaydı, Norris'in cezası hakkımızdı"

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, Ferrari'nin güçlü performansını övdü ve yarışın pist özelliklerine bağlı olduğunu belirtti.



Sprintte gösterilen tempoyu yarışta koruyamadıklarını söyleyen Marko, lastik aşınması ve arkadan kayma sorunları yaşadıklarını ifade etti.

Yarışın ardından Marko, "Ferrari bu pistte çok güçlüydü ve bu zaferi fazlasıyla hak ettiler. Ancak her pistte aynı hızda olamayacaklarını düşünüyorum."

"Lando'ya verilen cezaya gelirsek Max'i pist dışından geçti, bu yüzden ceza hakkımızdı. Gerçekten harika bir düello oldu ve Max onu bu kadar uzun süre arkasında tutarak inanılmaz bir iş çıkardı."

"Lawson da harika bir başlangıç yaptı, pit yolundan başlayıp puan aldı. Onu araca oturtmak ve sonuç almak harika."

"Ferrari, Mercedes, McLaren ve biz, dört takımlı bir mücadele var. Ancak bu durum dalgalı olursa bizim işimize yarar."

"Checo'nun emeklilik söylentileri doğru değil, ama performansını yükseltmesi gerekiyor," şeklinde konuştu.