Marko: "Ferrari-FIA anlaşmasının peşini bırakmayacağız"

Ferrari-FIA arasında motorun yasallığı konusunda imzalanan gizli anlaşma sonrası yedi takım, anlaşmanın içeriğini öğrenmek için FIA'ya mektup yazmıştı.

Daha sonra Mercedes, şirket CEO'su Ola Kallenius'un isteği sonrasında bu gruptan çekildi ve diğer Mercedes motorlu takımların da çekilmesi bekleniyor.

Ancak Red Bull bu konudaki katı tavrını sürdürüyor.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Coronavirüs nedeniyle bu konuyla ilgilenmeyi bıraktıklarını ancak bu anlaşmanın peşini bırakmayacaklarını söyledi.

Marko, “Ne yazık ki şu anda başka şeylerle uğraşmamız gerekiyor."

"Ancak bu, işler normale döndüğü zaman FIA ​​ve Ferrari arasındaki anlaşmayı sorgulamaktan vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor."

“Şu anda Coronavirüs krizi var fakat anlaşmanın hâlâ bir skandal olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

Marko ayrıca Toto Wolff ve Mercedes'in aniden FIA-Ferrari anlaşmasını sorgulamayı bıraktığını belirtti.

“Ferrari veya FIA'ya hiçbir şekilde zarar vermek istemiyoruz, ancak bu garip özel anlaşmanın nasıl gerçekleştiği konusunda, tam bir açıklama talep etmeye devam ediyoruz."

"En başından beri trenin makinisti olmalarına rağmen, garip bir şekilde trenden atlayan Mercedes olmasa bile bunu yapıyoruz."