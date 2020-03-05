Marko: "Ferrari-FIA anlaşması tam bir skandal"

FIA'nın Ferrari'nin 2019 motoru ile ilgili yaptığı araştırmayı tamamlamasının ardından sonuçları açıklama şekli, Ferrari motoru kullanmayan tüm takımların birleşmesine neden olmuştu.

Yedi takımın tamamı, dün yayınladıkları ortak bildiriyle Ferrari-FIA arasındaki gizli anlaşmaya sert şekilde karşı çıktılar.

Kimilerine göre bu anlaşma, F1 tarihindeki en büyük hile ve yolsuzluk skandallarından birisi olabilir.

İsmini vermek istemeyen bir takım patronu, Auto Motor und Sport'a şöyle konuştu: "Bir sporcunun doping testi pozitif çıkarsa, WADA o sporcuyla anlaşma yoluna gitmez."

Yedi takımın da itirazının altında para yatıyor gibi görünüyor. Çünkü eğer Ferrari diskalifiye edilirse, Mercedes hariç hepsi daha fazla para ödülü alacak. Mercedes de ana rakibinin sorunlarından faydalanacak.

Marko, "Üçüncü için verilen ödül parası ikinci için verilen ödül parasından en az 10 milyon dolar daha az."

"Sadece ödül parasının dağıtımını değil, sponsorlukları da etkileyen bir durum. Eğer gerçekten hile yaptılarsa, 10 veya 20 milyon dolar çok ama çok az bir ceza olurdu." dedi.

Hatta Marko, FIA ile Ferrari arasındaki uzlaşmanın İtalyan ekibe fayda sağlamasından endişe ediyor. Bundan ötürü ayrı dava açmaya da hazırlar.

"Ferrari eğer FIA için alternatif yakıtlar üzerinde araştırma yaparsa, bu onlara diğerlerine kıyasla bir deneyim avantajı sağlar."

"Bu sefer Mercedes tarafından başlatılan bir harekete katıldık. Ancak gelecekte kendi seçeneklerimizi değerlendireceğiz ve haklarımızı kendi yollarımızla koruyacağız."

İddialara göre Liberty Media da şu anda yedi takımın yanında duruyor.

Konu hakkında konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff, "Ortada çok büyük ve utanç verici bir karmaşa var. Ferrari'nin yaptığı şey doğru değildi, ama daha da kötüsü FIA'nın bu durumu ele alma şekli oldu." dedi.

Marko ise şöyle devam etti: "Her zaman gri alanların üzerine çıktılar ancan önemli bir ceza almadılar. Güçteki artış dikkat çekiciydi. Ekstra güç her zaman belirli yerlerde vardı. FIA'nun bu konudaki tavrı tam bir skandal."

"Aslında Christian Horner'a Ferrari'nin ceza alması halinde takımlar şampiyonasında ikinci olacağımız için alacağımız 24 milyon dolarlık para ödülü için dava açması talimatını vermeliydik."

"Çünkü Ferrari şampiyonada önümüzde yer aldı. Bu mesele burada bitmiyor."