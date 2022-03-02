Marko: "Ferrari, Mercedes ve Red Bull'dan kimin en hızlısı olduğunu detaylar belirleyecek"

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Geçen hafta Barselona'da gerçekleştirilen testte takımlar ve sürücüler yeni Formula 1 araçlarını ilk kez gerçek anlamda tanıma fırsatı buldular.

2022 araçları, tamamen yeni teknik düzenlemeler kapsamında geliştirilen ilk araçlar ve İspanya'daki üç günlük test, takımların nasıl performans gösterdiği açısından oldukça önemli hale geldi.

Aynı zamanda tüm takımlar kendi programlarını tamamladıkları ve herkes hızlı tur atmakla meşgul olmadığı için testten herhangi bir sonuç çıkarmak da zor.

Fakat geçtiğimiz günlerde Ferrari'yi bir adım geride gördüklerini söyleyen Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, RTL Almanya'ya verdiği son röportajda, Mercedes, Red Bull ve Ferrari'nin ön bölümde yer aldığını iddia etti.

Marko, "Testlerin ilk günleri bize güç düzeni hakkında biraz fikir verdi ancak diğerlerinin ne kadar yakıtla sürüş yaptığını bilemiyorsunuz."

"Birkaç kilogram yakıt tur başına birkaç ondalığa denk geliyor, bu da fark yarattığı için tahminde bulunması zor."

"Çarpıcı olan şey Ferrari'nin ileriye doğru net bir adım atmış olması. Bence ilk üç şu anda Red Bull, Ferrari ve Mercedes şeklinde."

"Şu anda McLaren'ı dördüncü olarak görüyorum ama aralardaki farklar kesinlikle azaldı."

"İlk yarışa kadar sıralamanın çok fazla değişeceğini sanmıyorum. Ancak bahsettiğim üç takımdan hangisinin önde olacağını belirleyen şey detaylar olacak."

"Genel olarak iyi bir haftadan bahsedebiliriz. Barselona'ya hepimiz farklı konseptlerle geldik ve bu sezon kimin birinci olacağı, her konseptin gelişim potansiyeline bağlı olacak."

"Ayrıca temel sorun olan ağırlığa da bakmamız gerekiyor. Sanırım şu anda gridde minimum ağırlığa sadece Alfa Romeo ulaşabiliyor." dedi.

Motor tarafı sorulduğunda Marko, "Kesinlikle mutlu olabiliriz. Motor tarafında Ferrari en fazla güce sahip gibi görünse de, Honda'nın kaydettiği ilerlemeden memnunuz. En azından E10'a geçişten kaynaklı bir kayıp yok." dedi.

Barselona'daki testin ardından Red Bull'un kendi içerisinde de pozitiflik var.

Marko, "Genel anlamda bakarsak hem sahip olduğumuz hız hem de kat edilen mesafe tatmin ediciydi"

"Hem Sergio Perez hem de Max Verstappen araca bindikten sonra 'evet, bu iyi hissettiriyor' dediler. Elbette hâlâ zayıf noktalarımız var ama nispeten çok az bir teknik çabayla çözülebilecekler gibi görünüyorlar."

"Bu yüzden ilk izlenim iyi oldu.” dedi.