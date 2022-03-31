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Marko: "Ferrari de artık 'bir numaraya' sahip olacak"

Red Bull danışmanı Dr. Helmut Marko, Ferrari ile mücadele etmekten keyif aldıklarını söylerken, Charles Leclerc'in takım içerisinde "1 numara" olacağını düşünüyor.

Casper Bekking
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Juliane Ziegengeist
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Marko: "Ferrari de artık 'bir numaraya' sahip olacak"
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Mercedes ile yıllarca süren mücadelelerin ardından Red Bull, bu yıl farklı bir rakiple yani Ferrari ile karşı karşıya.

İtalyan ekip yıla güçlü bir başlangıç yaptı ve Charles Leclerc, Bahreyn'deki açılış yarışını kazanırken, Suudi Arabistan'da son ana kadar galibiyet için savaştı.

İki takım performans olarak birbirlerine çok yakın görünüyorlar ve büyük bir sürpriz olmadığı takdirde bu mücadele ilerleyen yarışlarda sürecek.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Servus TV'nin Hangar 7 programında yaptığı açıklamada Ferrari'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

Marko, “Ferrari tıpkı bizim gibi. Tutku var, duygu var, sportmenlik ve rakibe saygı var. Bunu her alanda hissedebiliyorsunuz."

"Biz rakibiz ama sportif kurallarımız var. Bunu sadece pilotlar tarafında değil, teknik toplantılarda da fark ediyorsunuz."

"Ferrari ile fikir alışverişinde bulunabiliyorsunuz. Bu iyi bir şey. Rakip olarak Ferrari'ye sahip olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.

Leclerc, Ferrari'nin birinci pilotu

Ferrari, ilk iki yarışta dört podyumla rüya gibi bir başlangıç ​​yaptı ve şu anda her iki şampiyonada birden lider konumda.

Bu Marko'yu şaşırtmıyor.

"Ferrari en komple araca sahip. Her koşulda, her lastik hamurunda ve  her sıcaklıkta, ilk andan itibaren hızlı olmayı başarıyorlar. Geçen yıl Sainz'ın Leclerc'i mağlup etmesinden dolayı umutluyduk fakat şimdi Leclerc en iyi seviyesine çıkmış durumda."

"Bu, Sainz''ın yardımına güvenemeyeceğimiz anlamına geliyor. Tıpkı bizde olduğu gibi, onlarda da net bir birinci pilot durumu ortaya çıkacak."

Sonrasında Mercedes'le ilgili de şunları ekledi: “Mercedes'te neler olacağını görmek adına beklememiz gerekiyor. Russell şimdiye kadar sağlam bir performans sergiledi fakat Hamilton'ın seviyesinde değil. Suudi Arabistan'daki yarışı unutun. Hamilton orada ayar sorunu yaşadı ve adeta buz üstünde sürüyordu."

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