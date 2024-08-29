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Formula 1 İtalya GP

Marko: "Ferrari, Antonelli'yi elinden kaçırdı"

Helmut Marko, Ferrari’nin Kimi Antonelli'yi elinden kaçırdığını düşünüyor.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Toto Wolff: İlk Formula 2 galibiyeti Antonelli için "çok önemliydi"

Toto Wolff: İlk Formula 2 galibiyeti Antonelli için "çok önemliydi"

Fotoğraf: Motorsport Images

Mercedes’in genç yıldızı Kimi Antonelli, Cuma günü Monza’daki ilk Formula 1 antrenmanına çıkacak.

2025 sezonunda Hamilton'ın yerine Mercedes'te mücadele etmesi beklenen Antonelli, 1. antrenman seansında seansında W15’i kullanacak.

Ancak Helmut Marko’nun iddiasına göre, Antonelli’nin kariyeri çok farklı bir yönde ilerleyebilirdi.

Ferrari, İtalyan genç yeteneği kadrosuna katma fırsatını kaçırdı ve Mercedes bu durumu lehine çevirdi.

Helmut Marko, Inside Line podcast’ine verdiği demeçte şunları söyledi: "Antonelli, Tony Kart için yarışıyordu. Tony Kart, geçmişte Ferrari ile bir iş birliği içindeydi ve tabii ki biz de onu biraz izledik."  

"Ama o kadar genç bir pilotu almak her zaman mümkün olmuyor."

"Ferrari de Antonelli'yi kadrosuna katmamayı tercih etti. Mercedes ise onu hemen kadrosuna kattı. Şimdi Kimi'nin neler yapacağını görmek lazım.”

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