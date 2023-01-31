Marko, F1'in Suudi Arabistan'a satılmasını istemiyor

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Suudi Arabistan Yatırım Fonu'nun Formula 1'i satın almak adına 20 milyar dolarlık bir teklifte bulunduğu ancak Liberty Media'nın bunu geri çevirdiği ortaya çıkmıştı.

Bir yanda bu teklifin boyotuyla ilgili tartışmalar var, diğer yanda da F1'in Suudi Arabistan'a satılma ihtimali endişe yaratmış durumda.

Bazıları bunun spor için pek de iyi bir haber olmayacağını düşünüyor. Böyle düşünen isimlerden birisi de Helmut Marko.

Marko, bu konudaki bir soruya şöyle yanıt verdi: "Şampiyonanın kontrolünün çoğu yarışın yapıldığı ülkelerden kültürel olarak farklı bir ülkede olmasının iyi olacağını düşünmüyorum."

"Elbette ticari bir tekliften bahsediyoruz ama anlaşmanın normal kurumsal standartları karşılayan biriyle yapılması daha muhtemel."

FIA, sürücülerin önceden izin almadan siyasi duruşlarını alenen ifade etmelerini ve hafta sonu boyunca bu konuda açıklamalar yapmalarını yasaklamıştı.

Red Bull motor sporları danışmanı, böyle bir yeniliği desteklemeyenler arasında.

Marko, "Bu kesinlikle yanlış bir yasak. Sürücüler, ilgi odağı olmanın getirdiği sorumluluğun farkında ve neyi nasıl söylemeleri gerektiğini biliyorlar."

"Demokratik bir toplumda yaşıyoruz, dolayısıyla herkes söz sahibi olabilir." dedi.