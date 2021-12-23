Marko: "F1'e girişte yaş kısıtlaması olması saçma"

Verstappen, Avrupa Formula 3 Şampiyonası'nda mücadele ettiği dönemde ortaya koyduğu performansla büyük Formula 1 takımlarının ilgisini çekmişti ve Red Bull, kendisini ikna edebilmek adına GP2/F2 koltuğu teklif etmeden doğrudan Formula 1'e geçirmeyi seçti.

Verstappen, F1'de yarışmaya başladığında 17 yaşındaydı ve ilk puanlarını daha henüz ilk yarışlarında aldı.

O dönem 17 yaşındaki bir ismin spora girmesini eleştirenler vardı. FIA da aldığı kararla minimum yaş sınırı getirdi ve artık 18 yaşından küçükler F1'de yarışamıyor.

Motorsport.com Hollanda'ya konuşan Helmut Marko, bu konuda şöyle dedi: "Max, 2015 yılına, alt kategorilerde daha fazla deneyim sahibi olan takım arkadaşı Carlos Sainz ile aynı seviyede başladı"

"Alt kategorilerde başarılı olan sürücülerin aynı şeyi Formula 1'de yapıp yapamayacağı bir tür kumar olsa da, kendi seçimlerimizden veya Max'in yeteneklerinden asla şüphe duymadık."

"Bu garantiye asla sahip olamazsınız."

Red Bull'un genç sürücü programını Marko yönetiyor ve bu programa giren isimlerle doğrudan görüşmeler yapıyor. Bu görüşmelerin genellikle 20 veya 30 dakika sürdüğünü belirten Marko, Max'la bir saatten fazla sohbet ettiklerini söylüyor.

Marko, "Uzun görüşme esnasında Max'in yaşının ötesinde olduğuna ikna oldum. Hatta bana 18 yaşındaki birçok sürücüden daha olgun göründü."

“Temel çıkarımım şuydu: Karşımda vücut olarak çok genç biri var ama ruhu en az üç ila beş yaş daha olgun."

"FIA bunu görmedi ve tüm lisans sistemini değiştirecek kadar aptal davrandı. Bu yüzden artık hiç kimse bu kadar genç yaşta F1'e giremiyor."

"Bunun hâlâ saçmalık olduğunu düşünüyorum. Bence her zaman genç sürücünün karakterine bakmalısınız." dedi.

Marko, Verstappen'i Avrupa F3 Norisring ayağında izledikten sonra, F1'e hazır olduğuna kanaat getirdiğini belirtiyor.

Verstappen'in üst üste ikinci hafta sonunda üç yarıştan üçünü de kazanmasının ardından etkilendiğini söyleyen Marko, "Norisring'deki yarışlar belirleyici faktördü."

“Orada gördüklerimizden sonra yaş artık bizim için önemli değildi. Formula 1'e zihinsel ve fiziksel olarak hazır olan birini gördüm. Yaş sonradan akla gelen bir şeydi.”

Marko, o dönem Mercedes'in de Max'e ilgisi olduğunu söyledi ve ekledi: "Onun Mercedes ile de görüştüğünü biliyorduk ama Max oraya gitseydi, Formula 1'e bu kadar hızlı giremezdi."

"Yeni gelen bir isim konusunda çok fazla risk almaya istekli değillerdi. Fakat biz öyleydik. Red Bull şirket olarak biraz farklı, biz daha çok 'risk yoksa eğlence yok' zihniyetindeyiz."

"Bunu Max'le mükemmel şekilde görebilirsiniz. Max'in Formula 1 için hazır olduğuna %100 ikna olmuştum. Ona yönetmelikler dahilinde mümkün olduğunca test günü verdik ve ayrıca bilinçli olarak Suzuka'daki ilk seansta piste çıkardık. Genç sürücüler için takvimdeki en zorlayıcı pistlerden birisi Suzuka ve Max'in nasıl performans göstereceğini görme konusunda büyük bir fırsattı."