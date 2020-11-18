Marko: "F1, salgının etkilerine daha fazla dayanamaz"

Dünyada COVID-19 vakaları yine artmaya başladı ve bu durum F1 takımlarını da olumsuz etkiliyor.

Helmut Marko, eğer durum böyle devam ederse, karantina sürecinin, yarışların seyircisiz yapılmasının ve takvimdeki aksaklıkların takımları iflas ettireceğini düşünüyor.

Zeitung’a konuşan Avusturyalı doktor: “2020 için sorunsuz bir takvim oluşturmamız bizim için çok önemli ve olumlu bir şey.”

“Ama padokun durumunu ve maskeli insanları görmek de duygusal anlamda sinir bozucu.”

“Hem atmosfer hem de finansal açıdan bu durum böyle uzun gitmez. Virüsün böyle seyrederse ekonomik olarak geçimimizi sağlayamayacak hale geleceğiz.”

Williams Takım patronu koronavirüse yakalandığı için İstanbul’daki yarışa katılamamıştı; diğer takımlarda da çok sayıda virüse yakalanan kişi olduğu biliniyor.

Mercedes Takım Patronu Toto Wolff da koronavirüs yüzünden endişeli.

Noel’e bir hafta kala Abu Dhabi’deki yarış yapılmasından çekinen Wolff, “Takımdan herhangi birinin çölde karantinada kalmasını istemeyiz. Galiba herkes için uçak alternatifi düşünmek zorundayız.”

Çeviri: Zeynep Temel