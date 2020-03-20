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Formula 1 / Son dakika

Marko: "F1, bir hafta sonunda iki yarış yapmayı tartışıyor"

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Marko: "F1, bir hafta sonunda iki yarış yapmayı tartışıyor"
Ekleyen:
, Главный редактор
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
20 Mar 2020 13:43

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, 2020'de Formula 1 sezonunun 18 yarıştan oluşacağını fakat bazı hafta sonları iki yarış yapmayı gözden geçirdiklerini söyledi.

Formula 1'de 2020 sezonun ilk yarışı olan Avustralya GP'ye ek olarak Monaco Grand Prix's ertelendi. Bahreyn, Çin, Vietnam, İspanya ve Hollanda GP'ler ise sezonun ilerleyen kısmına ertelendi.

Yeni takvimin nasıl olacağı bilinmiyor ama daha fazla yarışın iptal edilme veya ertelenme ihtimali var.

Şimdi F1'in patronları çeşitli seçenekleri tartışıyorlar ve Helmut Marko, Avusturyalı ORF'ye verdiği demeçte, bu yıl 18 yarışlık bir takvim beklediklerini söyledi.

Marko, “Planımız, yoğun bir yaz programı ve sezonun Aralık ayına kadar uzatılmasıyla birlikte, iptal edilen yarışları telafi etmek olacak. Sonuç olarak 18 yarışlık takvim olmalı."

"Çeşitli ve daha önce denenmeyen şeylere bakıyoruz. Örneğin, Cuma günkü antrenman turlarının yapılmaması ve hafta sonunun sadece iki günden oluşması mümkün."

"Ayrıca bazı yarış pistlerinde çifte yarış düzenlenebilir. Bu da seçeneklerden birisi olarak tartışılıyor." dedi.

Şu anda sezonun son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix'sinin 29 Kasım'da yapılması planlanıyor.

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Editör Кирилл Качнов

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