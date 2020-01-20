Marko: “Eski Red Bull akademi sürücülerinin F1’e dönüşü mümkün değil”

Red Bull, genç sürücü programıyla birlikte geçmişte birçok sürücüyü Formula 1’e taşımıştı. Bu sürücülerin arasında Sebastian Vettel ve Daniel Ricciardo da yer alıyor.

Ancak son birkaç yılda bu sayı düşüş gösterdi ve Red Bull, önceki senelerde programdan çıkarttığı Daniil Kvyat, Brendon Hartley ve Alex Albon gibi sürücüleri geri çağırmak durumunda kaldı.

F1 kapısı tamamen kapanmamış olan eski Red Bull akademisi sürücüleri olup olmadığı sorulduğunda Marko, “Bu konu kapandı. Başka yerlerde ve başka motor sporları kategorilerinde kariyer yaptılar.”

“Eğer şimdi Jean-Eric Vergne Formula E’yi kazansa bile, Formula 1’de ihtiyaç duyduğumuz gereksinim profilinden tamamen farklı bir şeye sahip olur. Çünkü aşağı yukarı bir çaylak gibi olur. Pirelli lastiklerinin özelliklerine alışması tüm sezon sürebilir. Sadece bu sebep yüzünden bile, bu durum geçmişte kaldı. Ancak alt serilere baktığınızda, birçok başarılı genç var.”

“Daha önce de belirttiğim gibi, iyi para kazanıyorlar ve hobilerini bir mesleğe çevirdiler. Bu harika. Ve bunu felsefik bir bakış açısıyla anlamanız gerekiyor. İlk olarak genç takım, bir himaye altındaydı. Çünkü herkes, motor sporlarının ne kadar masraflı olduğunu biliyordu. Ve Dietrich Mateschitz, yukarıya ulaşma şansı olanlar bulunduğu için bunu desteklememizi söyledi. Ancak birden iki Formula 1 takımına sahip olduk. Ve bunun sonrasında, sadece başarılı olduğu için birini destekleme isteğimizin yeterli olmadığı açıktı.”

“Durum bu yönde gelişti. Sürücünün, en azından yarış kazanma potansiyeline sahip olması gerekiyor. Ve bu yüzden de seçim süreci zorlaştı.”

“Eleştiri yapılan noktaları pek anlayamıyorum, çünkü bu insanları bir veya iki sene boyunca yarışması için finanse ediyoruz. Eğer bu yardım olmasa belki de bu şansı hiç yakalayamayacaklardı.”

“Formula 1’de sadece 20 koltuk var ve bu 20 sürücünün hepsinin sadece yetenek sayesinde orada olmadığını biliyoruz. Başka standartlar da var. Bu yüzden bu inanılmaz bir başarı.”

“Bizim yetiştirdiğimiz ve yarış kazanmayı başaran kaç sürücü var? Vettel, Ricciardo, Max… Kaç tanesinin podyuma çıktığını ise sayamam bile.”

“Mutluyuz ve gururluyuz. Ve diğerleri büyük oranda bizi kopyalıyor. Ancak diğer programların hiçbiri, bizim başardıklarımızın yanına bile yaklaşamıyor.” ifadelerini kullandı.

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