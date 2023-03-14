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Marko: "En iyi motor Ferrari'de, Mercedes 3. sırada"

Red Bull'un Motor Sporları Danışmanı Helmut Marko, 2023 Formula 1 sezonunda Ferrari'nin en güçlü motora sahip olduğunu, Mercedes'in 3. sıraya gerilediğini ve Renault'nun ise en geride kaldığını düşünüyor.

Abdullah Çelik
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Marko: "En iyi motor Ferrari'de, Mercedes 3. sırada"
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Honda, geçen sene motorunda yaptığı güncellemeler sayesinde yeni döneme düzlükte oldukça güçlü bir şekilde başlamıştı.

2023'te ise durum biraz değişmiş görünüyor. Bu sefer Ferrari düzlükte oldukça hızlı bir araca sahip. Bunda Ferrari'nin güç ünitesinde yaptıklarının da etkili olduğu düşünülüyor.

Motorsport.com'un kardeş sitelerinden Formel1.de'nin Youtube kanalında yayınlanan röportajda Marko, kendi verilerine göre güç ünitelerini değerlendirdi.

Marko, "Tam olarak tüm güç ünitesi verilerine sahip değiliz ancak farklı kıyaslamalara ve verilere bakarak, Ferrari'nin en güçlü motora sahip olduğunu, ardından Honda geldiğini ve Mercedes'in hemen hemen aynı seviyede olduğunu düşünüyoruz. Renault ise arkada yer alıyor." dedi.

Marko, Bahreyn'deki ilk yarışın ardından podyuma çıkan Aston Martin için, "Podyumda üç adet Red Bull var" sözleriyle dikkat çekmişti.

Marko bu sözlerinin şaka amaçlı olduğunu, kendilerinden Aston Martin'e geçen personele rağmen ellerinde kendilerini kopyaladığına dair bir kanıtın olmadığını söyledi.

Marko, "Hayır, böyle bir şey yok. Bunu suçlama yapmak için de söylemedik. Sadece şaka ifadeleriydi. Ve takımlara bakarsanız, Red Bull'a en çok benzeyen araç Aston Martin'in aracı." 

"Ferrari ve Mercedes gibi takımların zayıf yönleri üzerinde çalışacaklarını düşünüyoruz. Ferrari'ye bakalım. Maksimum hızları ciddi manada iyileşti ancak lastik kullanımı, ki kritik bir alan, iyileşmedi. Hatta bize karşı daha kötüleştiğini söyleyebilirim. Mercedes için başlangıç, geçen seneki gibi tümsekli oldu. Onların aceleyle bir çözüm (Red Bull tarzı sidepod) getireceklerini düşünmüyorum." dedi.

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