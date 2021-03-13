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Marko: "En iyi kış dönemimizi geçiriyoruz"

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Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Avusturyalı ekibin şimdiye kadarki en iyi kış dönemini geçirdiğini söyledi.

Marko: "En iyi kış dönemimizi geçiriyoruz"

Red Bull, testlerin ilk gününde çok iyi bir performans ortaya koydu ve hem en hızlı dereceyi yaptı, hem de en çok tur atan takım oldu.

Takımın istikrarlı performansı ve Mercedes'in yaşadığı sorunlar, Red Bull'u epey mutlu etmişe benziyor.

F1-Insider.com'la olan özel röportajında Helmut Marko, en iyi kış dönemlerini geçirdiklerini dile getirdi.

Marko, "Bu, şimdiye kadar katıldığımız kış testleri arasında, en iyi açılış günüydü."

"Açıkçası hiçbir sorun yaşamadık, sıfır sorun vardı ve Max araçla biraz oynama şansı bile buldu!" dedi.

Öte yandan Red Bull'un yeni pilotu Sergio Perez, bu sabah piste çıkan isimdi.

Max Verstappen'in takım içerisinde bir numara olduğu yönünde çok fazla yorum yapılıyor. Ancak Perez, bu konuda Red Bull'a güveniyor.

Perez, "Kesinlikle fırsatım olduğu duygusuna sahibim. Takımdan bu güveni almam çok güzel bir şey."

"Elbette herkes Max'in ne kadar iyi olduğunu biliyor, herkes onun seviyesini ve yeteneklerini biliyor. Benim için güzel bir mücadele olacak ve bu mücadele için sabırsızlanıyorum." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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