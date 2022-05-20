Marko: "En hızlısıyız, sonra Mercedes ve Ferrari geliyor"

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Bugün gerçekleştirilen antrenman turlarında Mercedes çok iyi bir tempo yakalarken, Red Bull tek turda yavaş kaldı ancak yarış temposunda gayet iyi bir görüntü çizdi.

Diğer tarafta Ferrari, tek turda en hızlı takım gibi görünürken, yarış temposunda çok çabuk tempo kaybetti.

Tüm bu tabloya bakıldığında, hafta sonunun kalanında çok keyifli bir mücadele olacak gibi görünüyor ve Helmut Marko yine kendine has tahminlerde bulundu.

Motorsport-Magazin'e konuşan Marko, "Uzun sürüşlerdeki tempomuz cesaret vericiydi."

"Tek turda sadece ikinci sektördeki virajların birinde vakit kaybediyoruz. Kaybettiğimiz iki viraj yok, yani bunu çözebiliriz."

"Ancak uzun sürüşlerde her iki araçta da orta ve sert hamurdaki lastik aşınması iyiydi."

"Şu anda önde biz varız, sonra Mercedes ve ardından Ferrari geliyor." dedi.

Red Bull takım patronu Christian Horner da yorumlarda bulundu ve Mercedes'in dönüşüne şaşırmadığını söyledi.

"Size bütün yıl boyunca bu sorunları çözmelerinin an meselesi olduğunu söyledim. Sorunları çözüyor gibi görünüyorlar. Dolayısıyla şampiyonadaki faktörlerden biri olacaklar. Bugün gerçekten çok güçlülerdi."

"Kendi tarafımızda düzeltmemiz gereken birkaç şey var. Aynı zamanda burada lastik aşınması çok fazla. Bu açıdan ayarlar ve lastik kullanımı anlamında doğru yerde olmalısınız. Özellikle yarış şartlarında sol ön taraf çok zorlanıyor."

"Bence yakın bir mücadele olacak çünkü Ferrari'nin ve Mercedes'in getirdiği güncellemeleri gördük. Cumartesi günü iyi bir iş yapmak ve pazar günü işi tamamlamak gerekiyor."

"Yine de Mercedes'in Miami ile benzer bir şey yaşayıp yaşamayacağını bilemeyiz çünkü rakiplerimizin hangi modları kullandığını bilmiyoruz. Bunu yarın ya da pazar günü öğreneceğiz."

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images