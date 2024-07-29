Marko: "En azından Verstappen'in podyuma çıkmasını bekliyorduk"
Helmut Marko, Belçika Grand Prix'sinin Red Bull için hayal kırıklıklarıyla geçtiğini itiraf etti.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Max Verstappen, cumartesi günü pole pozisyonunu elde etse de güç ünitesi değişimi sebebiyle aldığı 10 sıra grid cezasının ardından yarışa 11. sırada başladı.
Sergio Perez ise takım arkadaşının geriye düşmesiyle, Charles Leclerc'in arkasında ikinci sıradan start aldı.
Ancak Meksikalı pilot bu fırsatı bir sonuca çevirmeyi başaramadı ve ikinci sıradan başladığı yarışı sekizinci sırada bitirdi.
Yarışın ardından konuşan Red Bull danışmanı Marko, takımın Spa'da hayal kırıklığına uğradığını şu sözlerle açıkladı: "En azından Max ile bir podyum bekliyorduk."
"Macaristan'dan sonra burada geçiş yapmanın daha kolay olacağını düşünmüştük ama öyle olmadı."
"Açıkçası bu yer etkili araçlar o kadar sınırda ki, öndeki aracı takip ettiğinizde neredeyse tüm aerodinamik bozuluyor. Max'e olan şey tam olarak buydu, ön lastikleri adeta acı çekiyordu."
"Bunun yanı sıra Checo da hayal kırıklığı yarattı, ikincilikten sekizinciliğe düştü."
"Bu yüzden tam olarak nerede yanlış yöne saptığımızı anlamalıyız."
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