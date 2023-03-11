Marko, emeklilik için acele etmiyor
Red Bull danışmanı Helmut Marko, özgür bir insan olduğunu ve kendini mutlu hissetmediği anda emekliye ayrılacağını söylüyor.
Uzun bir süredir Red Bull Sürücü Akademisi'nin başında yer alan ve takıma danışmanlık yapan Marko, başta Sebastian Vettel ve Max Verstappen olmak üzere birçok ismin gelişiminden bizzat sorumlu.
Artık 80 yaşına yaklaşan Marko'nun emekli olup olmayacağı da doğal olarak merak konusu, ancak kendisi bu konuda acele etmiyor.
Speedweek.com'a konuşan Marko, "Ben özgür bir insanım. Artık mutlu değilsem istediğim zaman bırakabilirim."
"Gelecekte ne olacağını göreceğiz." dedi.
Red Bull CEO'su Dietrich Mateschitz'in vefatı ve Oliver Mintzlaff'ın liderliğinde yeni bir dönemin başlaması, takımın geleceğinin de sorgulanmasına neden oldu.
Mintzlaff ile iki kez görüştüğünü söyleyen Marko, Mateschitz ile olan "doğrudan, kişisel ve dostane" ilişkisinin de kaybolduğunu açıkladı."
Marko, "İki kez bir araya geldik, kendisi içgörü sahibi bir adam."
"Fikirlerimize ne kadar yanıt vereceğini göreceğiz. Red Bull Racing her zaman bağımsız hareket etmiştir."
"Artık her antrenman seansından ve yarıştan sonra telefonla rapor vermem söz konusu değil, artık doğrudan, kişisel ve dostane bir ilişkim olmayacak."
"Didi bir vizyonerdi, duyguları vardı. Artık bunu göremiyorum." dedi.
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