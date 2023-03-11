Önceki / Mercedes, zorlu başlangıcın ardından taraftarlarına açık mektup gönderdi Sonraki / Webber: "Alonso, sözleşmesini uzatmayı düşünebilir"
Formula 1 / Bahreyn GP Haberler

Marko, emeklilik için acele etmiyor

Red Bull danışmanı Helmut Marko, özgür bir insan olduğunu ve kendini mutlu hissetmediği anda emekliye ayrılacağını söylüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Marko, emeklilik için acele etmiyor
Haberi dinle

Uzun bir süredir Red Bull Sürücü Akademisi'nin başında yer alan ve takıma danışmanlık yapan Marko, başta Sebastian Vettel ve Max Verstappen olmak üzere birçok ismin gelişiminden bizzat sorumlu.

Artık 80 yaşına yaklaşan Marko'nun emekli olup olmayacağı da doğal olarak merak konusu, ancak kendisi bu konuda acele etmiyor.

Speedweek.com'a konuşan Marko, "Ben özgür bir insanım. Artık mutlu değilsem istediğim zaman bırakabilirim."

"Gelecekte ne olacağını göreceğiz." dedi.

Red Bull CEO'su Dietrich Mateschitz'in vefatı ve Oliver Mintzlaff'ın liderliğinde yeni bir dönemin başlaması, takımın geleceğinin de sorgulanmasına neden oldu.

İlginizi Çekebilir:

Mintzlaff ile iki kez görüştüğünü söyleyen Marko, Mateschitz ile olan "doğrudan, kişisel ve dostane" ilişkisinin de kaybolduğunu açıkladı."

Marko, "İki kez bir araya geldik, kendisi içgörü sahibi bir adam."

"Fikirlerimize ne kadar yanıt vereceğini göreceğiz. Red Bull Racing her zaman bağımsız hareket etmiştir."

"Artık her antrenman seansından ve yarıştan sonra telefonla rapor vermem söz konusu değil, artık doğrudan, kişisel ve dostane bir ilişkim olmayacak."

"Didi bir vizyonerdi, duyguları vardı. Artık bunu göremiyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar

Mercedes, zorlu başlangıcın ardından taraftarlarına açık mektup gönderdi

Webber: "Alonso, sözleşmesini uzatmayı düşünebilir"
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Vowles: "Mercedes'ten memnunuz ancak durumu gözden geçirmeliyiz"

Vowles: "Mercedes'ten memnunuz ancak durumu gözden geçirmeliyiz"

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Vowles: "Mercedes'ten memnunuz ancak durumu gözden geçirmeliyiz" Vowles: "Mercedes'ten memnunuz ancak durumu gözden geçirmeliyiz"

Laurent Mekies Ferrari'den ayrılıyor mu?

Laurent Mekies Ferrari'den ayrılıyor mu?

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Laurent Mekies Ferrari'den ayrılıyor mu? Laurent Mekies Ferrari'den ayrılıyor mu?

Lazenby: "Mercedes artık geçiş sürecindeki bir takım"

Lazenby: "Mercedes artık geçiş sürecindeki bir takım"

Formula 1
Bahreyn GP

Lazenby: "Mercedes artık geçiş sürecindeki bir takım" Lazenby: "Mercedes artık geçiş sürecindeki bir takım"

Son Haberler

Video: Alonso'nun Bahreyn'de podyuma çıkmasına yardımcı olan şey neydi?

Video: Alonso'nun Bahreyn'de podyuma çıkmasına yardımcı olan şey neydi?

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Video: Alonso'nun Bahreyn'de podyuma çıkmasına yardımcı olan şey neydi? Video: Alonso'nun Bahreyn'de podyuma çıkmasına yardımcı olan şey neydi?

Di Giannantonio, sert çakıllar nedeniyle beyin sarsıntısı geçirdi

Di Giannantonio, sert çakıllar nedeniyle beyin sarsıntısı geçirdi

MGP MotoGP
Portimao Mart testi

Di Giannantonio, sert çakıllar nedeniyle beyin sarsıntısı geçirdi Di Giannantonio, sert çakıllar nedeniyle beyin sarsıntısı geçirdi

Leclerc: "Takıma olan yaklaşımımı değiştirmeyeceğim"

Leclerc: "Takıma olan yaklaşımımı değiştirmeyeceğim"

F1 Formula 1

Leclerc: "Takıma olan yaklaşımımı değiştirmeyeceğim" Leclerc: "Takıma olan yaklaşımımı değiştirmeyeceğim"

Quartararo: "Yamaha, 2023'ün ilk yarışına hazır olmayabilir"

Quartararo: "Yamaha, 2023'ün ilk yarışına hazır olmayabilir"

MGP MotoGP
Portimao Mart testi

Quartararo: "Yamaha, 2023'ün ilk yarışına hazır olmayabilir" Quartararo: "Yamaha, 2023'ün ilk yarışına hazır olmayabilir"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.