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Formula 1 / Haberler

Marko emekli olmayı düşünmüyor

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Marko emekli olmayı düşünmüyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
6 Kas 2019 08:09

Helmut Marko yakın zamanda Formula 1'den emekli olmak gibi bir planı olmadığını söyledi.

1971 ve 1972 yılları arasında Formula 1'de yarışan ve Le Mans 24 Saat'te zafere ulaşan Helmut Marko, uzun zamandır Red Bull'un sahibi Dietrich Mateschitz'in sağ kolu olarak danışmanlık rolü üstlenmişti.

Marko şu anda Red Bull ve Toro Rosso'da yarışacak sürücülere karar veren ve takımın yaptığı görüşmelerde yer alan isim konumunda yer alıyor.

Red Bull genç sürücü programını kuran ve yöneten Marko şu anda 76 yaşında ve emekli olabileceği söyleniyor.

Ancak Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Dietrich Mateschitz ile anlaştım. Zihinsel ve fiziksel olarak yapabildiğim sürece bunu yapmayı sürdüreceğim." dedi.

Genel olarak pek çok isim yıl boyunca yaptıkları seyahatlerden şikayet ediyor ve bu yüzden emekli olmayı tercih ediyor.

Ancak Marko, "İnsanların uçuş konusunda neden bu kadar çok şikayet ettiğini anlamıyorum. Çoğu insan bu tür seyahatler için çok uzun süre bekliyor. Oysa bunu rahatlıkla yapabiliyoruz." dedi.

Öte yandan Marko, "Beni hırslandıran şey kazanmak ve son beş yıl korkunçtu." dedi.

Bununla birlikte Marko, bu beş yıllık sürece rağmen baskı altında değil çünkü günlük işlerde yer almıyor.

Operasyonel kısım Christian Horner ve Franz Tost tarafından yürütülüyor. Marko'nun emekli olması halinde yerine geçecek ismin DTM patronu ve daha önce Mateschitz ile çalışan Gerhard Berger olabileceği düşünülüyor.

Ya da bir diğer Avusturyalı ve Volkswagen Motorsport'un Direktörü Fritz Enzinger olabilir.

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Editör Hujber Dávid

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