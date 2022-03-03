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Marko: "E10 yakıta geçişten kaynaklı güç kaybımız yok"

Helmut Marko, Honda'nın 2022 Formula 1 motorunda iyi bir iş çıkardığını belirtiyor.

Marko: "E10 yakıta geçişten kaynaklı güç kaybımız yok"
Ronald Vording
Ekleyen:
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Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Bu yıl güç ünitesi tarafında önemli bir değişiklik yapıldı ve yakıttaki etanol miktarı %10'a çıkarıldı. Bu da motor performansını yaklaşık 20 beygir düşürüyor ve güç ünitesinin yakıtın çalışma şekline göre yeniden tasarlanması gerekiyor. Kış boyunca güç ünitesi tedarikçilerinin üzerinde çalıştığı şey tam olarak buydu.

İçten yanmalı motor, turbo ve MGU-H da olmak üzere motor parçalarının çoğu 1 Mart'ta FIA tarafından onaylandı. Üreticiler artık büyük bir problem olmadığı takdirde 2026 yılına kadar güç ünitesi üzerinde çalışma yapamayacak.

Somut bir ifadeyle bu, performans üzerinde herhangi bir gelişim çalışması yapılamayacağı anlamına geliyor. Bu da motor tedarikçilerinin mevcut performansının, dolayısıyla da kışın yaptıkları çalışmaların önemini artırıyor.

Helmut Marko'ya göre Red Bull'un, E10 yakıta geçişten kaynaklı güç kaybından endişelenmesine gerek yok. Marko, bu kaybın Honda tarafından yapılan çalışmalarla telafi edildiğini belirtti.

RTL ile yaptığı son röportajda Marko, "Bilindiği üzere yakıt içerisindeki etanol oranı %5 seviyesinden %10'a çıkarıldı."

"Bunu yaparak sürdürülebilirlik anlamında önemli bir sinyal göndermek istiyoruz fakat diğer yandan motor performansının biraz düşmesine neden oluyor."

"Yine de Honda'nın bu alanda yaptığı iş bizi çok memnun ediyor çünkü güç söz konusu olduğunda, önde iyi durumdayız."

"Fakat Ferrari burada da en iyisi gibi görünüyor. Bu görüntü elbette Barselona'da kimin hangi motor modunu kullandığıyla da alakalı bir durum."

"Kendi açımızdan şunu çok net söyleyebilirim: Daha sürdürülebilir yakıta geçerek herhangi bir kayıp yaşamadık." dedi.

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