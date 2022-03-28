Marko: "Düzlüklerde avantaj kazanmak için düşük yere basma gücü paketiyle yarıştık"

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Red Bull Racing, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen yarışta birinci ve dördüncü sıralarda finiş görerek, bu yılki ilk galibiyetini almayı başardı.

Takım, Bahreyn'de de benzer sonuçlar alabilirdi fakat her iki araç da yakıt sistemindeki sorunlarla yarış dışı kaldı.

Red Bull hafta sonu boyunca düzlüklerde Ferrari'ye büyük avantaj sağlamıştı ve görünüşe bakılırsa düşük yere basma gücü paketi seçmek, takıma yardımcı olmuş durumda.

Avusturyalı Servus TV'ye konuşan Helmut Marko, "Güvenlik aracı bizim için harika değildi. Perez ile podyumdaki yerimizi kaybettik. Ayrıca Max'in lastikleri aşındığı için onu da erkenden pite almak istiyorduk."

"Sonrasında sert lastiğe geçtik ve aşınmanın beklendiği kadar fazla olmadığını gördük. Bu yüzden son bölümde Max'e 'artık zorlayabilirsin' dedik."

"Yarışta daha güçlü olacağımızı biliyorduk. Düzlüklerde daha hızlı olmak adına kasti olarak daha küçük bir arka kanatla yarıştık."

"İlk bölümde tek turda 0.2 ya da 0.3 saniye gerideydik, ancak yarış sonunda her şey yolunda gitti."

"Düzlüklerdeki hızı avantajımız sayesinde Ferrari'yi geçmeyi başardık ancak yine de Max bunu inanılmaz bir atakla yaptı. Bu Max. (yeni kontratıyla) biraz pahalı, ama buna değeceğini biliyoruz."

Marko şunları ekledi: "Bugün en yüksek hız ve Max belirleyici bir rol oynadı. Max'in bir şansı varsa değerlendireceğini biliyorsunuz. Onun geçişi inanılmaz."

"Doğru ayarlar yaptığımız için de mutluyuz. Yarışın bu yönde ilerlemesini bekliyorduk ve öyle de oldu. Cuma antrenmanından sonra ona daha küçük bir arka kanat verdik; stratejimiz buydu. Geçebilmesi için ona daha yüksek bir düzlük hızı vermek istedik."

"Ayrıca Max araçtayken, işi bitirmesi için ona güvenebilirsiniz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images