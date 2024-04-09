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Formula 1 Japonya GP

Marko dubleye rağmen temkinli: "Ferrari hem hızlı hem de dayanıklı"

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Max Verstappen'in güçlü zaferine rağmen Ferrari'nin performansını yabana atmalarını istemiyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1. pozisyon, Parc Ferme'de kutlama yapıyor

Zak Mauger / Motorsport Images

Son yarış Japonya'da Red Bull'un üstünlüğü vardı ve ilk iki yarışta olduğu gibi rahat şekilde duble yapmayı başardılar.

Fakat Ferrari'nin temposu da özellikle yarışta gayet iyi göründü.

Yarışı değerlendirmesi istenen Helmut Marko, OE24'e şöyle dedi: "İlk turdan son tura kadar her şey mükemmel gitti. Üstelik üç inanılmaz pit stop yaptık, hepsi iki saniyeydi."

"Yine de şimdiden hiçbir şeye sevinmiyoruz çünkü sadece dört yarış geride kaldı, önümüzde 20 yarış daha var."

"Melbourne'de işlerin ne kadar çabuk değişebileceğini gördük. Ferrari'nin  hem hızlı hem de dayanıklı bir aracı var, onları yabana atamayız."

Toto Wolff, bu yıl kimsenin Max Verstappen'i yakalayamayacağını söylemişti.

Bunu nasıl yorumladığı sorusuna Marko, "İyi bir aracımız olduğu fakat Max'in fark yarattığı yönündeki sözlerimi tekrarladı."

"Suzuka'da her şey zaten sonuçlanmıştı fakat Max aşınmış lastiklerle yarışın en iyi turunu attı."

"Bunun tek bir amacı vardı 'Diğerleri sadece ikinci bitirmek için burada!' mesajını iletmek." cevabını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1. pozisyon, kutlama için kupayı kaldırıyor

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1. pozisyon, kutlama için kupayı kaldırıyor

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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