Marko: "Dördüncülük Kvyat'ın geleceğine yardım etmeyecek"

Daniil Kvyat, bu yıl şimdiye kadar gerçekleştirilen yarışların sadece bir tanesinde ilk altıya girebildi ve katıldığı yarışların altısından puanla ayrıldı.

Diğer tarafta akım arkadaşı Pierre Gasly, Toskana'da galibiyete ulaşmayı başardı ve üç kez ilk altıya girdi. Ayrıca katıldığı yarışların sekiz tanesinden puanla ayrıldı.

Gasly şu anda 63 puanla 10. sırada yer alıyor. Kvyat ise 26 puanla 13. sırada.

Red Bull henüz AlphaTauri ve Red Bull fabrika takımında yarışacak pilotları belirlemedi ve Kvyat'ın koltuğu sallantıda.

Pazar günü dördüncü olan Kvyat, yarışın ardından verdiği demeçte, "Yarışın başından itibaren daha hızlı bir araca sahip olan Albon'dan daha güçlü bir yarış çıkardım." dedi.

Ancak bu performans takımlarda kimin yarışacağına karar veren Helmut Marko'yu tatmin etmedi.

Sky Deutscland'a konuşan Marko, bu performansın Kvyat'ın takımda kalma şansını artırıp artırmadığı sorusuna, "Hayır. Çok iyi bir performans gösterdi ancak bu sonuç gelecekte ona yardım etmeyecek." yanıtını verdi.

Red Bull'un Kvyat'ın yerine Tsunoda'yı getireceği düşünülüyor. Alternatif bir tercih ise Albon'u AlphaTauri'de Kvyat'ın yerine geçirmek ve Albon'un Red Bull'daki yerine de Nico Hulkenberg veya Sergio Perez'i getirmek olabilir.

Ancak Marko bir kez daha Albon'a destek verdi.

Marko, "Imola yarışından sonra bile Albon hakkında herhangi bir karar almayacağız. Ona daha fazla zaman vereceğiz."

"Albon'un Abu Dhabi'deki son yarışa kadar kendini kanıtlaması gerekiyor. Sonrasında kalıp kalmayacağına veya dışarıdan birini arayıp aramayacağımıza karar vereceğiz."

"Pazara bakarsanız pek çok sürücü var. Bu yüzden acele bir karar almak zorunda değiliz." dedi.