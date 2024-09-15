Marko: "Doğru yönde ilerliyoruz"

Helmut Marko, Azerbaycan Grand Prix'sinin ardından Max Verstappen'in hız sorunları ve takımın gelecekteki planları hakkında açıklamalarda bulundu.

Perez'in kazasını değerlendiren Helmut Marko, şunları söyledi: "Sergio Perez, Leclerc'i geçmeye çalışıyordu ama mücadele esnasında Sainz onu arkadan gelip geçti."



"Perez yerini geri aldı. Ancak benim gördüğüm kadarıyla Sainz hiçbir sebep yokken Checo'nun aracına çarptı."



"Ve o anda Checo için podyum fırsatı yok oldu."

Verstappen’in performansıyla ilgili de konuşan Marko, "Max birkaç hızlı tur attı ama bunu sürekli hale getiremedi. Lastik aşınması Checo’nunkinden belirgin şekilde daha yüksekti. Aynı zamanda fren sorunları da yaşadı. Ancak doğru yönde ilerliyoruz," dedi.