Marko: "Doğru yönde ilerliyoruz"
Helmut Marko, Sergio Perez'in Carlos Sainz ile yaşadığı kazayı ve Max Verstappen’in tempo sorunlarını değerlendirdi.
Sergio Perez, Red Bull Racing, speaks with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, in the garage
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Helmut Marko, Azerbaycan Grand Prix'sinin ardından Max Verstappen'in hız sorunları ve takımın gelecekteki planları hakkında açıklamalarda bulundu.
Perez'in kazasını değerlendiren Helmut Marko, şunları söyledi: "Sergio Perez, Leclerc'i geçmeye çalışıyordu ama mücadele esnasında Sainz onu arkadan gelip geçti."
"Perez yerini geri aldı. Ancak benim gördüğüm kadarıyla Sainz hiçbir sebep yokken Checo'nun aracına çarptı."
"Ve o anda Checo için podyum fırsatı yok oldu."
Verstappen’in performansıyla ilgili de konuşan Marko, "Max birkaç hızlı tur attı ama bunu sürekli hale getiremedi. Lastik aşınması Checo’nunkinden belirgin şekilde daha yüksekti. Aynı zamanda fren sorunları da yaşadı. Ancak doğru yönde ilerliyoruz," dedi.
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