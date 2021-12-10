Marko: "Doğru ayarları bulmamız gerekiyor"

Max Verstappen, cuma günü kombine edilmiş derecelerin ardından kendisini dördüncü sırada yer bulurken, lider Lewis Hamilton'ın 0.6 saniye gerisinde kalmış durumda.

Helmut Marko, seansın ardından Motorsport.com Hollanda'ya verdiği demeçte, doğru ayarları bulmaları halinde iyi olacaklarını çünkü saf hızın gayet iyi olduğunu dile getirdi.

Marko, "İlk antrenman seansında tek turda en hızlısıydık ve ikinci antrenmanda uzun sürüşlerde en hızlıydık."

"Şimdi hem sıralama turları hem de yarışta iyi bir ayara sahip olmamız için bunları birleştirmemiz gerekiyor." dedi.

Marko'ya göre sorunlar aşılamaz değil.

Red Bull'un motor sporları danışmanı, akşam neden tek tur temposunun düştüğü sorusuna şöyle yanıt verdi: "Aslında bunun nedeni, yarış temposunu geliştirmek için yapılan ayarlarda biraz fazla ileri gitmiş olmamızdı."

"Ayrıca, lastikleri tek turda doğru sıcaklığa getiremedik."

Abu Dhabi'nin bir Mercedes pisti olarak görülmesiyle ilgili de Marko şunları söyledi: "Daha önce belirli bir Mercedes veya Red Bull pisti olmadığını hep söyledik."

"Tüm araçlar kurallara uyduğu ve Formula 1'e karşı Formula 2 gibi olmadığı sürece kesinlikle mücadeleye dahil olacağız."

"Cidde ve Katar'da büyük ölçüde kendi hatamız nedeniyle kaybettik."