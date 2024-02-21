Marko: "Diğer takımların bu konsepti kopyalaması zaman alacak!"

Diğer takımların RB19'u kopyalayacağını bildiğinden farklı bir araç konseptine geçen Red Bull, testlerin ilk gününde yeni konseptini istediği gibi çalıştırdı ve yüzler gülüyor.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Dr. Helmut Marko da konseptin çok iyi çalıştığını vurgulamıştı.

Yeni konseptleri hakkında konuşan Marko, "Nasıl desem, şu an griddeki tüm araçlar bizim geçen yılki aracımıza benziyor. Bunu tahmin ederek konsept değiştirdik ve sonuç olarak, şimdi diğer takımların tekrar kopyalayabilecekleri başka bir konsept var!"

"Diğer takımların böyle bir şeyle gelmemizi beklediklerini sanmıyorum," ifadelerini kullandı.

Sonrasında diğer takımların bu konsepti de kopyalayabileceği söylendiğinde ise Marko gülüyor ve "Eh, böyle bir konsepti kopyalamak biraz zaman alıyor..." diyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Son olarak VCARB'nin güçlü performansı hakkında konuşan Marko, olumlu anlamda şaşırdıklarını kabul ediyor ve ekliyor: "VCARB takımı bizi bugün olumlu anlamda şaşırttı. McLaren ve Ferrari güneş battıktan sonra piste çıkmadılar ve tabii ki o koşullarda hava soğuduğundan pist daha hızlıydı."

"Yine de VCARB takımı ilk 10'da olabilecek gibi duruyor, onlar için beklenenden iyi bir gün geride kaldı. Biz ise konseptin -beklediğimiz gibi- çalışması durumunda fazlasıyla rekabetçi olabileceğimizi biliyorduk."