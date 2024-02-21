Marko: "Diğer takımların bu konsepti kopyalaması zaman alacak!"
Red Bull'un motor sporları danışmanı Dr. Helmut Marko, diğer takımların RB20'nin yeni konseptini kopyalama ihtimaline gülerek yanıt verdi: Bu konsepti kopyalamaları zaman alacak.
Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing
Simon Galloway / Motorsport Images
Yeni konseptleri hakkında konuşan Marko, "Nasıl desem, şu an griddeki tüm araçlar bizim geçen yılki aracımıza benziyor. Bunu tahmin ederek konsept değiştirdik ve sonuç olarak, şimdi diğer takımların tekrar kopyalayabilecekleri başka bir konsept var!"
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Son olarak VCARB'nin güçlü performansı hakkında konuşan Marko, olumlu anlamda şaşırdıklarını kabul ediyor ve ekliyor: "VCARB takımı bizi bugün olumlu anlamda şaşırttı. McLaren ve Ferrari güneş battıktan sonra piste çıkmadılar ve tabii ki o koşullarda hava soğuduğundan pist daha hızlıydı."
"Yine de VCARB takımı ilk 10'da olabilecek gibi duruyor, onlar için beklenenden iyi bir gün geride kaldı. Biz ise konseptin -beklediğimiz gibi- çalışması durumunda fazlasıyla rekabetçi olabileceğimizi biliyorduk."
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