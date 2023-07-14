Marko: "De Vries'in en azından Tsunoda seviyesinde olmasını beklemiştik"
Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Nyck de Vries'in takımdan gönderilmesinin ardındaki tek sebebin "hızlı olmaması" olduğunu söylüyor.
Büyük umutlarla AlphaTauri'ye gelen Nyck de Vries'in Formula 1 macerası, Silverstone'daki yarışın ardından sona erdi.
Hollandalı pilot, takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın aksine tek bir puan dahi alamadığı ilk on yarışta sık sık eleştirilmişti.
Şimdi yerini Daniel Ricciardo'nun alacağı kesinleşmiş durumda.
Helmut Marko, De Telegraaf'a bu ayrılıkla ilgili şöyle konuştu: "Nyck ile sözleşme imzaladık çünkü geçen yıl Monza'da harika bir performans sergilemişti."
"Bu yıl en azından takım arkadaşı Yuki Tsunoda ile aynı seviyede olmasını bekliyorduk fakat durum böyle olmadı. Yaklaşık 0.3 saniye yavaştı ve hiçbir gelişme yoktu."
"28 yaşında, çok tecrübeli ve test pilotu olarak pek çok F1 aracını sürdüğü için çok fazla bilgisi vardı. Yani bence onu genç bir çaylakla kıyaslayamazsınız."
"Bakü hafta sonuna iyi başlamıştı ve daha iyi bir performans sergileyeceğini düşünmüştüm ama sonra yine kaza yaptı."
"Ne yazık ki bizi şaşırtacak tek bir turu dahi olmadı."
"Bir şeyler yapmamız gerektiği açıktı. Neden daha fazla bekleyelim ki? Herhangi bir gelişme görmüyorsanız birkaç yarış daha beklemenin hiçbir önemi yok."
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