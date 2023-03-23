Önceki / Russell: "Michael Ferrari'de kazanmaya başladığında 30'larındaydı, benim de zamanım gelecek" Sonraki / Wolff: "Alonso'nun cezası aceleye getirildi, tıpkı Abu Dhabi'de yaşananlar gibi"
Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Marko: "AlphaTauri pilotları F1'de kalmak için kendilerini kanıtlamak zorunda"

Red Bull danışmanı Helmut Marko, AlphaTauri ikilisinden iyi olan tarafın gelecekte Red Bull Racing'e yükselebileceğini düşünmekte.

Altay Gök
Ekleyen:
Marko: "AlphaTauri pilotları F1'de kalmak için kendilerini kanıtlamak zorunda"
Haberi dinle

F1'deki üçüncü sezonuna giren Yuki Tsunoda, artık Alpine'e giden Pierre Gasly'nin değil, uzun süredir beklediği fırsatı yakalayan Nyck de Vries'in takım arkadaşı.

Ancak her iki pilotun da üstünde büyük bir baskı var; nitekim kontratları sadece bir senelik ve F2'de başta Zane Maloney ile Dennis Hauger olmak üzere fırsat bekleyen genç isimler mevcut.

Genel olarak genç sürücülere acımasız davranmasıyla bilinen Helmut Marko ise iki ismin kendilerini kanıtlamaları durumunda Red Bull'a kadar ilerleyebileceğini düşünüyor.

Formula1.de'ye konuşan Marko, "Red Bull'da yarışmaya aday olabilmek için olağanüstü bir performans sergilemeniz gerekir."

"[AlphaTauri sürücüleri] Formula 1'de kalmak istiyorlarsa kendilerini kanıtlamak zorundalar. Daha iyi olanın muhtemelen Red Bull'da yarışmak için bir şansı olacaktır."

"Özellikle Nyck'in mevcut performansıyla ilgilenmesi gerekiyor. Bahreyn'de ilk sektörde Yuki ile aynı seviyedeydi ancak ikinci sektörde çok zaman kaybetti, bu durum yarışını da etkiledi." 

"Şimdi bunu telafi etmek zorunda." dedi.

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Tüm bu sözlerine rağmen günün sonunda takımın menfaatini düşünen Marko, iki sene daha sözleşmesi bulunan Sergio Perez'in takımda kalacağını net bir şekilde de belirtmekte.

Marko, "[Perez] geçen yıl şampiyona üçüncüsü oldu, Singapur ve Monte Carlo gibi çok zorlu pistlerde galibiyete ulaştı."

"Kendini geliştirdi, takıma iyi entegre oldu. Verstappen ile daha uyumlu ve daha sıkı bir pilot haline geldi. Hepsinden önemlisi, sıralamalardaki zayıflığını kısmen ortadan kaldırdı."

"Şu anda Perez'e karşı gelebilecek hiçbir şey yok."

paylaşım
yorumlar

Russell: "Michael Ferrari'de kazanmaya başladığında 30'larındaydı, benim de zamanım gelecek"

Wolff: "Alonso'nun cezası aceleye getirildi, tıpkı Abu Dhabi'de yaşananlar gibi"
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Windsor: "Baba Stroll, Alonso'nun öne çıkmasından memnun olmayabilir"

Windsor: "Baba Stroll, Alonso'nun öne çıkmasından memnun olmayabilir"

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Windsor: "Baba Stroll, Alonso'nun öne çıkmasından memnun olmayabilir" Windsor: "Baba Stroll, Alonso'nun öne çıkmasından memnun olmayabilir"

Bütçe sınırı, altyapı harcamaları için esnetilecek mi?

Bütçe sınırı, altyapı harcamaları için esnetilecek mi?

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Bütçe sınırı, altyapı harcamaları için esnetilecek mi? Bütçe sınırı, altyapı harcamaları için esnetilecek mi?

Wolff: "Alonso'nun cezası aceleye getirildi, tıpkı Abu Dhabi'de yaşananlar gibi"

Wolff: "Alonso'nun cezası aceleye getirildi, tıpkı Abu Dhabi'de yaşananlar gibi"

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Wolff: "Alonso'nun cezası aceleye getirildi, tıpkı Abu Dhabi'de yaşananlar gibi" Wolff: "Alonso'nun cezası aceleye getirildi, tıpkı Abu Dhabi'de yaşananlar gibi"

Son Haberler

Anderson: "Bu değişiklikler McLaren'a fayda getirecek mi emin değilim"

Anderson: "Bu değişiklikler McLaren'a fayda getirecek mi emin değilim"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Anderson: "Bu değişiklikler McLaren'a fayda getirecek mi emin değilim" Anderson: "Bu değişiklikler McLaren'a fayda getirecek mi emin değilim"

Moto3 Portimao 2. antrenman: Holgado günü lider kapattı, Deniz 14. sırada

Moto3 Portimao 2. antrenman: Holgado günü lider kapattı, Deniz 14. sırada

MOT3 Moto3
Portimao

Moto3 Portimao 2. antrenman: Holgado günü lider kapattı, Deniz 14. sırada Moto3 Portimao 2. antrenman: Holgado günü lider kapattı, Deniz 14. sırada

Windsor: "Baba Stroll, Alonso'nun öne çıkmasından memnun olmayabilir"

Windsor: "Baba Stroll, Alonso'nun öne çıkmasından memnun olmayabilir"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Windsor: "Baba Stroll, Alonso'nun öne çıkmasından memnun olmayabilir" Windsor: "Baba Stroll, Alonso'nun öne çıkmasından memnun olmayabilir"

Pilotlar, araçların geçiş konusunda 'eskiye döndüğünü' düşünüyor

Pilotlar, araçların geçiş konusunda 'eskiye döndüğünü' düşünüyor

F1 Formula 1

Pilotlar, araçların geçiş konusunda 'eskiye döndüğünü' düşünüyor Pilotlar, araçların geçiş konusunda 'eskiye döndüğünü' düşünüyor

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.