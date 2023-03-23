Marko: "AlphaTauri pilotları F1'de kalmak için kendilerini kanıtlamak zorunda"

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F1'deki üçüncü sezonuna giren Yuki Tsunoda, artık Alpine'e giden Pierre Gasly'nin değil, uzun süredir beklediği fırsatı yakalayan Nyck de Vries'in takım arkadaşı.

Ancak her iki pilotun da üstünde büyük bir baskı var; nitekim kontratları sadece bir senelik ve F2'de başta Zane Maloney ile Dennis Hauger olmak üzere fırsat bekleyen genç isimler mevcut.

Genel olarak genç sürücülere acımasız davranmasıyla bilinen Helmut Marko ise iki ismin kendilerini kanıtlamaları durumunda Red Bull'a kadar ilerleyebileceğini düşünüyor.

Formula1.de'ye konuşan Marko, "Red Bull'da yarışmaya aday olabilmek için olağanüstü bir performans sergilemeniz gerekir."

"[AlphaTauri sürücüleri] Formula 1'de kalmak istiyorlarsa kendilerini kanıtlamak zorundalar. Daha iyi olanın muhtemelen Red Bull'da yarışmak için bir şansı olacaktır."

"Özellikle Nyck'in mevcut performansıyla ilgilenmesi gerekiyor. Bahreyn'de ilk sektörde Yuki ile aynı seviyedeydi ancak ikinci sektörde çok zaman kaybetti, bu durum yarışını da etkiledi."

"Şimdi bunu telafi etmek zorunda." dedi.

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Tüm bu sözlerine rağmen günün sonunda takımın menfaatini düşünen Marko, iki sene daha sözleşmesi bulunan Sergio Perez'in takımda kalacağını net bir şekilde de belirtmekte.

Marko, "[Perez] geçen yıl şampiyona üçüncüsü oldu, Singapur ve Monte Carlo gibi çok zorlu pistlerde galibiyete ulaştı."

"Kendini geliştirdi, takıma iyi entegre oldu. Verstappen ile daha uyumlu ve daha sıkı bir pilot haline geldi. Hepsinden önemlisi, sıralamalardaki zayıflığını kısmen ortadan kaldırdı."

"Şu anda Perez'e karşı gelebilecek hiçbir şey yok."