Marko, de Vries ile Graz'da buluşup AlphaTauri koltuğu için görüşmüş

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Formula 1, son dönemin en karışık aptal sezonlarından birini geçirmekte. Fernando Alonso'nun Aston Martin, Oscar Piastri'nin ise McLaren ile anlaşması sonrası bir Alpine koltuğu boş kaldı ve bu koltuk için en güçlü isim AlphaTauri ile bir sene daha sözleşmesi bulunan Pierre Gasly.

Red Bull'un IndyCar sürücüsü Colton Herta ile anlaşması ve Gasly'i serbest bırakması bekleniyordu, ancak Herta'nın yeterince süperlisans puanı olmaması sonucu anlaşma suya düştü.

Son tahlilde Gasly'nin takımda kalması, Alpine'in ise önümüzdeki günlerde test edeceği Jack Doohan veya Mick Schumacher'i tercih etmesi bekleniyordu, ancak İtalya GP'sinin ardından AlphaTauri koltuğuna ciddi bir aday daha çıktı: Nyck de Vries.

Geçen hafta sonu apandisit patlatan Alex Albon'un yerine 3. antrenmandan sadece yarım saat önce Williams direksiyonuna geçen de Vries, çok iyi bir performans ortaya koydu ve mücadeleyi 9. sırada tamamlayarak takımına iki puan getirdi.

Pierre Gasly, AlphaTauri, Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Görgü tanıkları, bizzat Red Bull danışmanı Helmut Marko'nun Nyck de Vries ile Avusturya'nın önemli şehirlerinden Graz'da görüştüğünü bildiriyorlar! Görüşmenin amacı ise De Vries'in 2023 sezonunda potansiyel olarak boşalacak AlphaTauri koltuğuna oturmasını sağlamak.

Görüşme taraflarca yalanlanmadı, nitekim Mercedes ile yedek pilotluk dışında De Vries'in hiçbir takıma bağlılığı bulunmuyor ve Hollandalı pilot istediği yere gitmekte serbest.

Eğer De Vries-AlphaTauri anlaşması gerçekleşirse, bu Gasly'nin otomatik olarak Alpine'e geçeceği anlamına geliyor, bunun yanı sıra Schumacher için ise Williams dışında herhangi bir boş koltuk kalmıyor.

Williams'ın gelecek sene Nicholas Latifi ile yollarını ayıracağı kesin gibi, yerine ise Schumacher'in yanı sıra F2 şampiyona üçüncüsü Logan Sargeant ve Antonio Giovinazzi gibi pilotların ismi geçiyor.