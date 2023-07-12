Marko: "De Vries beklenenden çok yavaş kaldı, tek bir süper tur dahi atamadı!"
Helmut Marko, Nyck de Vries'in beklenenden çok yavaş kaldığını ve bundan ötürü yollarını ayırmaktan başka çarelerinin olmadığını söylüyor.
Red Bull kampından gelen sert eleştirilerin ardından Nyck de Vries'in AlphaTauri koltuğunu bırakmak zorunda kalması sürpriz olmadı.
28 yaşındaki Hollandalı sürücü, geçen yıl Williams'la Monza'da harika bir yarış çıkarmasının ardından 2023 için AlphaTauri ile anlaşmıştı.
Yuki Tsunoda'nın takım arkadaşı olan 2019 Formula 2 şampiyonu, AT04'ün performansının da etkisiyle ilk on yarışın en silik isimlerinden birisi oldu.
Kağıt üzerinde hafifletici sebepler varmış gibi görünse de Red Bull, Macaristan GP öncesi kontratını feshetti.
Marko, De Telegraaf ile yaptığı görüşmede De Vries'ın takımdan gönderilmesiyle ilgili olarak şöyle dedi: "Bu yıl en azından Tsunoda'yla eşit seviyede olmasını bekliyorduk fakat durum böyle olmadı."
"Aslında her zaman 0.3 saniye kadar yavaş kaldı. Üstelik hiçbir gelişme de göremedik."
"Herhangi bir gelişme görmüyorsanız neden bekleyesiniz ki? İki yarış daha (yaz arasına kadar) beklemenin ne önemi var?"
"Nyck çok hoş bir çocuk fakat hızlı değildi. Ne yazık ki tek bir süper tur bile atamadı."
Ricciardo'nun lastik testinde çok iyi bir performans sergiledi ve Max Verstappen'in pole derecesinden 0.7 saniye yavaş kaldığı söyleniyor.
Daniel Ricciardo, Third Driver, Red Bull Racing
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Görünüşe bakılırsa bu sürüş Red Bull'un De Vries'i gönderme kararında etkili oldu.
Marko, "Ricciardo takıma yeni bir enerji getirecek." dedi.
Fakat Marko, Ricciardo'nun Perez'in koltuğu için düşünüldüğü iddialarını kesin bir dille reddetti.
Marko, "Checo şampiyonada ikinci sırada. Dolayısıyla onunla yolları ayırmayı istememiz için hiçbir sebep yok." diye vurguladı.
Ayrıca Marko, Ricciardo'nun Tsunoda'ya karşı nasıl performans sergileyeceğini de görmek istiyor.
Marko, "Bence Yuki birçok kişi tarafından hafife alınıyor. AlphaTauri sürmesi en kolay araç değil ama Yuki iyi sonuçlar alabileceklerini gösterdi." dedi.
Son olarak De Vries'in geleceğiyle ilgili Marko, "Bence dayanıklılık yarışlarında iyi bir kariyere sahip olabilir." dedi.
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