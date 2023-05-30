Marko: "De Vires'in Monako performansı tam olarak görmek istediğim şeydi"

Bu yıl Pierre Gasly'nin AlphaTauri'deki koltuğuna geçen De Vries, geride kalan yarışlarda Yuki Tsunoda'ya yetişmekte epey zorlandı.

27 yaşındaki Hollandalı pilot, geride kalan yarışlarda hem sıralama turlarında hem de yarışta Japon sürücüye yetişemediği gibi, bir dizi maliyetli kaza da yaptı.

Fakat Monako'da üst üste ikinci kez Q2'ye kalan ve Tsunoda ile arasındaki farkı iyice kapatan De Vries, pazar günkü yarışı 12. bitirerek bu yılki en iyi sonuçlarından birini aldı.

Bu sonuç, de Vries'in Tsunoda'yı ilk kez geride bıraktığı Miami Grand Prix'sinin ardından geldi.

Red Bull'dan Helmut Marko, Hollandalı pilotun Monako performansından övgüyle bahsetti ve bu şekilde devam etmesi gerektiğini söyledi.

Marko, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, "AlphaTauri için açık ara en iyi hafta sonuydu."

"Nyck, Yuki'ye eskisinden çok daha yakındı. Ondan görmek istediğim şey de bu."

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Photo by: Red Bull Content Pool

"Yuki de fren sorunları ortaya çıkana kadar gerçekten iyiydi. Bu takım tarafından çözülmesi gereken bir şey, çok sık fren problemi yaşıyorlar."

"Elbette Nyck'ten daha fazlasını görmek istiyoruz. Yuki'ye meydan okuyabilmesi için halihazırda biraz deneyimi olan birini getirmek istedi."

"Ancak bu henüz gerçekleşmedi, bu yüzden en önemli şey bu." dedi.

Marko, de Vries'in yerine başka birini düşünmeden önce kendisine İspanya GP sonuna kadar süre verdiklerini ise yalanladı.

Bu söylentiler hakkında Marko, "Hiçbir zaman bir son tarih olmadı. Sadece izliyor ve performanslara bakıyoruz."

"Ne zaman harekete geçmemiz gerekirse, o zaman harekete geçeceğiz. Fakat şu anda hiçbir şey yapmayacağız." dedi.