Marko: "Dava kapandığı zaman bir şeyler söyleyeceğim"

Red Bull takım patronu Christian Horner'a yönelik şikayetler üzerine başlatılan soruşturma, İngiliz patron lehine sonuçlandı.

Fakat bu karardan günler sonra Horner'la şikayet eden kişi arasında olduğu belirtilen yazışmalar yayınlandı. Bu yazışmaların ardından Jos Verstappen, Horner'ın suçlu olduğunu ve istifa etmesi gerektiğini belirtti.

Jos dışında Helmut Marko'nun da Horner'ın ayrılmasını istediği konuşuluyor. Eğer Horner kalırsa Marko, Adrian Newey ve Max Verstappen'in takımdan ayrılabileceği iddiası var.

Red Bull'a yakınlığıyla bilinen Gerhard Berger, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, Honer'ın görevinde kalacağını fakat diğer üç ismin ekipten ayrılacağını tahmin ettiğini belirtmişti.

Jos Verstappen Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu teori OE24'e konuk olan Marko'ya soruldu.

Marko, bu teori karşısında "İlginç bir varyant." demekle yetinirken, hiçbir şeyi yalanlamaması dikkat çekti.

Jos'un Toto Wolff ile Max'in Mercedes'e geçişini görüşüp görüşmediği sorusuna Marko, "Bu konuda yorum yapmayacağım." yanıtını verirken, kendisinin ayrılması halinde Verstappen'in başka bir yere gitmekte özgür olduğu maddesiyle ilgili, " Burada da 'yorum yok' sözüme sadık kalacağım."

"Gerçek şu ki Max ve benim aramda büyük bir güven ilişkisi var." ifadelerini kullandı.

Horner'la ilgili bir soru üzerine Marko, "Konu sonuçlanana kadar bu konuda bir şey söylemeyeceğim." dedi.

Bu da davanın yeniden mi açılacağı sorusunu beraberinde getirdi.

Bunun üzerine Marko, "Tamam, o zaman kendimi yanlış ifade ettim! Bu yüzden 'yorum yok' cümlemle devam etmek istiyorum." diyerek neredeyse hiç yorumda bulunmamayı tercih etti.