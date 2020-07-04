Marko: "DAS itirazını durumun açıklığa kavuşması için yaptık"

Barcelona'da yapılan sezon öncesi testlerde ortaya çıkan DAS, 2020 sezonunun en önemli buluşu olarak ortaya çıkmıştı ve uzun süre boyunca tartışılmıştı. COVID-19 pandemisinin zorunlu kıldığı aradan sonra Red Bull, DAS sisteminin kurallara uygun olup olmadığına dair bir itirazda bulundu, ancak FIA sistemin uygun olduğuna karar verdi.

Red Bull Racing takım danışmanı Dr. Helmut Marko, takımın sisteme yaptığı itirazın, kendi akıllarında olan belirsizlikleri kaldırmak amacıyla yapıldığını belirtti.

Marko açıklamasına şu şekilde devam etti: "Durumun açıklık kazanmasını istedik ve bu amaçla Cuma günü itiraz ettik. Eğer haklı çıksaydık, Mercedes'in, sistemi araçlarından çıkarması ve bu şekilde yarışa katılması gerekecekti. Eğer bu itirazı bugün yapsaydık ve itirazımız kabul edilseydi, tüm yarış boyunca bunu kullanabilme hakları olacaktı."

"Ne yazık ki yapılan açıklama bizim beklediğimiz şekilde gelmedi. Hâlâ aklımızda şüphe duyduğumuz şeyler var, ancak sistem seneye kullanılamayacak. Ve şimdi bizim, bu sistemi yeniden yaratabilecek miyiz onu düşünmemiz lazım. Daha sonrasında da bunu yapmakla ne elde edeceğimizi görmemiz lazım ve ondan da önce, bu sene kaç yarış yapılacağını görmemiz lazım."

Red Bull'un yaşadığı şüpheleri ise Marko şu şekilde açıkladı: "Kurallara göre direksiyon, aracı döndürmek için kullanılır, ancak yapılan hareket tekerleğin boylam eğikliğini değiştiriyor ve böylece aracın yüksekliği değişiyor. Bizim bakış açımıza göre bu sistem lastikleri biraz daha iyi çalıştırmaya veya yarış boyunca daha iyi bir lastik ısısı korumaya yardımcı olacak."

"Ve bizim bakış açımıza göre sadece aracı döndürmek için değil aynı zamanda araç düzenlemesiyle de alakalı ve aynı zamanda kapalı park kurallarına göre sıralama seansından sonra hiçbir şey değiştirilemez."

"Ancak direksiyonu oynatırsanız ön süspansiyonun açısında değişimler oluyor. Bu da demektir ki fiili olarak sıralamalardan sonra süspansiyon açımızı değiştirebiliriz. Bu karardan çıkan sonuç bu oluyor. Ancak bunu kabul edeceğiz ve temyize götürmeyeceğiz."

"Teorik olarak bu durumu bu şekilde açıklayabiliriz. Ve biz sadece süspansiyon ayarlarında bir hata yaptığımızda bunu göz önüne alırız. Teori olarak doğrusu bu, ancak bunu bizim yapacağımızı söylemek yanlış olur."

Son olarak Marko, DAS sistemini kendilerinin de yapabileceğini belirtti: "Sistemi yapmak olası, ancak sezonun bitişine kaç yarış kaldığını görmemiz lazım. Ve bu da başka takımlardan öğrendiğiniz bir şeyi yeniden üretmede olan avantajınız veya bu durumda Mercedes'e karşı olan avantajımız."

"Yeteri kadar kamera açısına ve onun gibi şeylere sahibiz."

"Ancak bunu üretmenin de avantajları ve dezavantajları var. Dezavantajlardan biri araca ekstra yük eklemesi olacaktır, ki çok da büyük bir fark olmayacak, hesaplamalarımıza göre iki kiloluk bir fark olacak. Bunun çalışması için biraz zamana ihtiyacımız olacak. Asıl soru ise geliştirme hakkımızı ve paramızı, başka bir şeye yatırabileceğimiz sorusudur."