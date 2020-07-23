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Formula 1 / Son dakika

Marko: "DAS çok büyük bir avantaj sağlıyor"

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Marko: "DAS çok büyük bir avantaj sağlıyor"
Ekleyen:
, Editör
23 Tem 2020 13:59

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, DAS sisteminin Mercedes'e çok büyük bir avantaj getirdiğini belirtti.

Mercedes, sezon öncesi testlerinde, direksiyonu ileri geri iterek tekerlek açısını değiştirdiği yeni Çift Eksenli Direksiyon (DAS) sistemini kullanmaya başlamıştı.

FIA, takımların DAS sistemini 2020 sonuna kadar kullanabilmelerine izin verecek fakat bu sistem 2021 yılında yasaklanacak.

Bu, diğer takımların DAS'la ilgili karar vermesini zorlaştırıyor. Çünkü DAS'ın açık bir avantajı olsa bile, sezon sonunda yasaklanacak bir sistem için çok fazla vakit ve para gerekecek.

Ancak Helmut Marko, bu sistemin avantajının sanılandan büyük olduğunu dile getirdi.

Marko, Motorsport-magazin.com'a şunları söyledi: “Bu sistemin en büyük avantajı lastikleri doğru sıcaklığa getirmeyi çok daha kolay hale getirmesi"

“Örneğin güvenlik aracı sonrası yarış yeniden başladığında Mercedes avantajlı oluyor. Bu yıl Avrupa'da yarışacağız, sonbaharda hava sıcaklıkları daha düşük olacak ve böyle bir sezonda DAS'ın avantajları daha da artacak."

Marko, Red Bull'un kendi DAS sistemi üzerinde çalıştığını söyledi, ancak bu sistemi kopyalamanın hiç de kolay olmadığını belirtti.

"DAS'ın hazırlanması kolay değil. Takım içerisinde bu konuyu tartıştık, ancak tasarlama ve üretim çok fazla vakit alıyor. Biz sadece Mercedes'in çözümünü kullanmak istemiyoruz, aynı zamanda bunu geliştirmek istiyoruz."

"Bu sistemin avantajı çok net, ancak temel sorun kopyalamanın ve üretmenin hiç de kolay olmaması."

Marko, başlangıçta Mercedes'e onay verip, diğer takımlar kopyalamaya başlayınca sistemin neden yasaklandığını da anlamıyor.

“Bu sistem gelecek yıl yasaklanacak ve bu durumu biraz garip buluyorum. Çünkü FIA, başlangıçta Mercedes'e bunu geliştirmesi için yeşil ışık yaktı."

"Gelecekte daha tarafsız kararlar alınabilmesi için belki de bir komite kurulması gerekiyor."

 

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Editör Kemal Şengül

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