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Marko: "Daha kaç kez söyleyeceğim? Perez takımda kalacak"

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Sergio Perez'in 2024'te takımda kalacağını yineledi.

Editör Ezel Tan
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Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez için tehlike çanları çalmaya devam ediyor; Meksikalı sürücü son yarış Meksika GP'nin ilk turunda yarış dışı kaldı.

Son beş yarışta sadece 21 puan toplayabilen Perez, şampiyonada Lewis Hamilton'ın baskısı altına girmiş durumda.

Eğer sezonu ikinci bitiremezse, koltuğuna Daniel Ricciardo'nun geçeceğine dair iddialar var.

Helmut Marko, zaman zaman Perez'e yönelik eleştiriler yöneltse de, son haftalarda durum tersine dönmüş durumda.

Meksika'da Sky İtalya'ya konuşan Marko, Perez'in 2024 sonuna kadar takımda kalacağını yineledi.

Red Bull'un danışmanı, "Bunu daha kaç kez tekrarlamam gerekiyor? Checo'nun 2024 için sözleşmesi var ve bu yerine getirilecek."

"Yarışın ilk turuna kadar süper bir hafta sonu geçirdi. Eğer o temas olmasaydı, podyuma çıkardı." dedi.

Marko, taraftarlardan da övgüyle bahsetti.

"Harikaydılar! İnanılmaz bir taraftar grubu vardı; çok sportiflerdi. Böyle bir atmosferi neredeyse hiç yaşamadım."

Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing

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