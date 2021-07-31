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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Marko: "Cuma günkü sonuçlar anlamlı değil"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, cuma günü geride kalsalar da bunun gerçeği yansıtmadığını düşünmüyor.

Marko: "Cuma günkü sonuçlar anlamlı değil"

Cuma günü gerçekleştirilen antrenman turlarında Mercedes, Red Bull'dan daha iyi bir tempoya sahip gibi görünüyordu.

Max Verstappen ilk seansta daha iyi olsa da, ikinci seansta Mercedes öne geçti ve Verstappen, hem orta hem de yumuşak lastikte geride kaldı.

Hollandalı pilot, seans içerisinde aracın dengesinden memnun değildi ve çok fazla önden kayma olduğunu söylüyordu.

Fakat Motorsport Magazine'e konuşan Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, konu hakkında endişeli olmadıklarını belirtti.

Marko, ikinci seanstan sonra yaptığı açıklamada, "Aniden çok fazla önden kayma yaşamaya başladık fakat bunun tam olarak neyden kaynaklandığını bilmiyorduk."

"Hâlâ da bilmiyoruz. Çok fazla kayma vardı ve araç o noktadan sonra ayarlardaki değişikliklere yanıt vermeyi bıraktı."

"Sadece araç ayarlarında değişiklik yapmadık, aynı zamanda araca bazı parçalar da ekledik. Belki de bir yerde düzgün şekilde ayarlanmayan bir şey vardı."

"Eğer sorunları çözersek, iyi durumda olacağız. Sonuçların henüz anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca Mercedes ile aynı motor ayarlarında değildik." dedi.

Marko ayrıca Verstappen'in güç ünitesinde sorun bulunmamasından ötürü de mutlu olduğunu söyledi.

"Verstappen'in bu motoru kullanmaya devam edebileceğinin onaylanması çok iyi."

"Aslında bu sonuca Japonya'daki tezgah testlerinde ulaşmıştık ancak şimdi pist üstünde de iyi çalıştığı görülüyor ve bu harika. Mükemmel görünüyor ve her iki seansı da sorunsuz şekilde tamamlamış olmak harika."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Motorsport Images

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