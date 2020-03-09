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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Coronavirüs abartılıyor"

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Marko: "Coronavirüs abartılıyor"
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
9 Mar 2020 12:46

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Coronavirüs'ün abartıldığını ve insanlar üzerinde çok büyük bir etkisi olmadığını söyledi.

Coronavirüs olarak da bilinen COVID-19 virüsünün patlak vermesi, otomobil ve motosiklet yarışlarını olumsuz etkilemiş durumda.

Formula 1 zaten Çin Grand Prix'sini ertelerken, Bahreyn GP'nin seyircisiz yapılmasına karar verildi.

MotoGP Tayland Grand Prix'ini ertelendi, ancak sezonun açılış yarışı olan Katar Grand Prix'si iptal edildi.

Coronavirüs salgınının Dünya Superbike ve MXGP takvimleri üzerinde de etkisi oldu. Aynı zamanda, daha fazla etkinliğin ertelenmesi veya iptal edilmesi gündemde.

Helmut Marko neden bu kadar panik yapıldığını anlamıyor.

“Bence tüm tartışma şişirildi. Bu bir grip ve özellikle, zaten hastalığı olan yaşlı insanları öldürüyor."

"Sorun karantina. Ancak hastalığın tehlikesi gripten daha büyük değil. Bazı politikacıların korkutmalarıyla mücadele etmelisiniz ve onları desteklememelisiniz."

"Umarım daha fazla etkilenme olmaz. İlk Avrupa yarışı 3 Mayıs'ta Zandvoort'ta yapılacak. Endişelenecek bir şey yok. Çin'de virüsün yayılmasında zaten bir düşüş var. Ve Avrupa yarışlarına kadar altı haftadan fazla zamanımız var. Pozitif olmalıyız."

Marko'ya göre, Faenza merkezli AlphaTauri'nin hazırlıklarına herhangi bir zarar da gelmedi.

“AlphaTauri'nin İngiltere'de 100'den fazla çalışanı var ve takımın ilk grubu zaten Avustralya'ya geldi. Bunun için endişelenmiyorum. ”

Takımda önlem alınıp alınmadığı sorusuna, "Evet, kesinlikle. El sıkmayın, ellerinizi yıkarken iyice sabunları ve bazı durumlarda evden ya da bunun gibi yerlerden çalışın. Bunun gibi şeyler." yanıtını verdi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Bjorn Smit

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