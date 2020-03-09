Marko: "Coronavirüs abartılıyor"
Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Coronavirüs'ün abartıldığını ve insanlar üzerinde çok büyük bir etkisi olmadığını söyledi.
Coronavirüs olarak da bilinen COVID-19 virüsünün patlak vermesi, otomobil ve motosiklet yarışlarını olumsuz etkilemiş durumda.
Formula 1 zaten Çin Grand Prix'sini ertelerken, Bahreyn GP'nin seyircisiz yapılmasına karar verildi.
MotoGP Tayland Grand Prix'ini ertelendi, ancak sezonun açılış yarışı olan Katar Grand Prix'si iptal edildi.
Coronavirüs salgınının Dünya Superbike ve MXGP takvimleri üzerinde de etkisi oldu. Aynı zamanda, daha fazla etkinliğin ertelenmesi veya iptal edilmesi gündemde.
Helmut Marko neden bu kadar panik yapıldığını anlamıyor.
“Bence tüm tartışma şişirildi. Bu bir grip ve özellikle, zaten hastalığı olan yaşlı insanları öldürüyor."
"Sorun karantina. Ancak hastalığın tehlikesi gripten daha büyük değil. Bazı politikacıların korkutmalarıyla mücadele etmelisiniz ve onları desteklememelisiniz."
"Umarım daha fazla etkilenme olmaz. İlk Avrupa yarışı 3 Mayıs'ta Zandvoort'ta yapılacak. Endişelenecek bir şey yok. Çin'de virüsün yayılmasında zaten bir düşüş var. Ve Avrupa yarışlarına kadar altı haftadan fazla zamanımız var. Pozitif olmalıyız."
Marko'ya göre, Faenza merkezli AlphaTauri'nin hazırlıklarına herhangi bir zarar da gelmedi.
“AlphaTauri'nin İngiltere'de 100'den fazla çalışanı var ve takımın ilk grubu zaten Avustralya'ya geldi. Bunun için endişelenmiyorum. ”
Takımda önlem alınıp alınmadığı sorusuna, "Evet, kesinlikle. El sıkmayın, ellerinizi yıkarken iyice sabunları ve bazı durumlarda evden ya da bunun gibi yerlerden çalışın. Bunun gibi şeyler." yanıtını verdi.
Önceki haber
Raikkonen ve Giovinazzi, Melbourne için Alfa Romeo'ya güveniyor
Sonraki haber
Teknik Analiz: Alfa Romeo'nun testlerdeki deneyleri
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Bjorn Smit
Marko: "Coronavirüs abartılıyor"
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
|
21:00
12:00
|
|FP2
|
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
|
01:00
16:00
|
|FP3
|
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
|
23:00
14:00
|
|Sıralama
|
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
|
02:00
17:00
|
|Yarış
|
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
|
01:10
16:10
|
Çok Okunanlar
Program
- Formula 1
- MotoGP
Sağlayan
|
12 Mar - 15 MarBiletler
|
19 Mar - 22 MarBiletler
|
2 Nis - 5 NisBiletler
|
30 Nis - 3 MayBiletler
|
7 May - 10 MayBiletler
|
21 May - 24 MayBiletler