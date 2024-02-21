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Formula 1 Sezon öncesi testi

Marko çok mutlu: "Konsept harika çalışıyor, bugün bolca güldük"

Red Bull'un motor sporları danışmanı Dr.Helmut Marko, yeni RB20'nin güçlü performansından duyduğu memnuniyetini gizlemekte zorlandı ve muazzam bir gün geçirdiklerini söyledi.

Can Çarpıcı
Can Çarpıcı
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Sam Bloxham / Motorsport Images

Geçtiğimiz yılın şampiyonu Red Bull, 2024 F1 sezonuna daha iyi bir başlangıç yapamazdı. Yeni aracı RB20'nin tasarımında konsept değişikliğine giderek risk alan Red Bull, ilk turdan itibaren yeni konsepti harika bir şekilde çalıştırdı ve bunun rahatlığıyla birlikte, Avusturyalı ekibin garajında yüzler gün boyunca gülüyordu. 

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RB20 her koşulda oldukça dengeli bir görüntü çizdi ve dayanıklılık konusunda da sorun yaşanmadı. Verstappen, Red Bull için mükemmel geçen testlerin ilk gününü 1.1 saniye farkla lider tamamladı. 

Günün ardından açıklamalarda bulunan Red Bull motor sporları danışmanı Dr. Helmut Marko, mutluluğunu ve memnuniyetini gizleyemiyordu. 

Aracın ilk turdan itibaren harika çalıştığını söyleyen Marko, artık ince ayarlara odaklanacaklarını söyledi.

"Oldukça etkileyici bir gün geçirdik, neredeyse hiç problem yaşamadan 143 tur tamamladık. Konsept iyi bir şekilde çalışıyor ve en önemlisi de buydu. Her şey iyi gözüküyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Uncredited

"Max de olumlu yorumlarda bulundu. Araç, yaptığımız tüm değişimlere kusursuz bir şekilde yanıt verdi. Yani aslında artık çoğunlukla ince ayarlar yapmaya odaklanacağız. Ben, Max, Newey, Wache ve ekibimiz bugün bolca gülüyordu!" 

"Konsept değiştirdiğinizde her zaman risk olur. Mercedes'e bakın, önceki konseptleriyle sorun yaşadılar ancak bizim aracımız ilk turdan itibaren muazzam çalıştı. Bununla gurur duyuyoruz ve çok mutluyuz."

"Dayanıklılık alanında da çok iyiydik. Gördüğüm kadarıyla lastikler konusunda da Ferrari bizden çok sorun yaşadı, McLaren ise bizim aracımıza kıyasla biraz daha bıçak sırtında duruyor. Mercedes bugün ne yaptı bilmiyorum ama gösterdiklerinden biraz daha hızlı olacaklar."

"Her neyse, en azından yarış hafta sonuna özgüvenli bir şekilde çalışabiliriz." 

 

 

 

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